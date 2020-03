La titular del Colegio de Farmaceúticos, Claudia Varela, comentó hoy que ante la posibilidad de circulación del coronavirus la demanda de alcohol en gel creció de manera "exponencial, aproximadamente unas diez veces" y reveló que los valores de los mismos aumentaron "un ciento por ciento o más" desde enero al presente.

En declaraciones al programa El primero de la mañana, que se emite por LT8, la profesional destacó que "hay mucha demanda de alcohol en gel. La gente viene a pedirla y han aumentado sus precios desde enero a hoy en forma significativa sobre todo porque no hay, no estamos consiguiendo, y cuando conseguimos, el precio es muy superior a lo que estábamos pagando”

Acerca de a qué precios se estaba consiguiendo el alcohol, Varela destacó que “a veces no podemos comprar el mismo, estamos tratando de comprar diferentes y, por supuesto, conseguimos el más caro. Un alcohol en gel que en enero estaba a 100 pesos hoy está a 200 o supera ese monto en algunos casos”.

Varela reveló que gran cantidad de farmacias "están desabastecidas" y justificó esa situación en que "la demanda es muy importante, la gente quiere tener alcohol en gel en su casa, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en todos lados".

Sobre si consideraba positivo la decisión de retrotraer los valores del alcohol a los precios de febrero, la referente del Colegio de Farmaceúticos fue contudente: "La verdad es que no va a ser fácil. El alcohol en gel no es un medicamento que tiene un precio establecido y lo que pasa en muchos casos, los más económicos no se consiguen y debemos recurrir a opciones de mayor precio”.

"La demanda de alcohol en gel es exponencial. Decimos que de cada 10 personas que vienen a comprar ocho, además de lo que necesitan, nos piden gel. Esto hace que no tengamos disponibilidad como en otros momentos. Pero aproximadamente la demanda se multiplicó por 10”, indicó Varela.

La profesional planteó una situación similar con los barbijos y resaltó la necesidad de que la gente "entienda que el barbijo está indicado sólo para las personas que tienen el virus pero la gente se lo lleva igual por precaución. Por eso la demanda es altísima".