Reumatólogos de la provincia definieron comenzar a cobrar un copago a sus pacientes

En diálogo con La Capital , uno de los referentes de la Asociación de Traumatología de la provincia de Santa Fe, Ignacio Chavero, comentó que "en un reciente congreso de reumatología realizado en Salta se hizo un debate sobre la situación del sector y se mocionó realizar una votación con varias opciones. El resultado fue solicitar el cobro de la consulta en forma particular a los pacientes hasta que las obras sociales adecuaran el valor de la consulta" .

El médico explicó: " Estamos percibiendo valores muy inferiores a ese monto y se hacen efectivo a los 60, 90 ó 120 días inclusive . La idea es solicitar que se nos abone la consulta como dice el Colegio de Médicos y el pago inmediato, no diferido. Es decir, que el paciente abone mientras las obras sociales regularicen esa situación".

De todos modos, el profesional aclaró: "Excluimos de esta medida a los afiliados de Pami y además queremos dejar en claro que con esta conducta no implica que los pacientes se queden sin atención. Así que aquellos que no tengan los recursos para pagar la consulta se los atenderá igual. No queremos que nadie se quede sin tratamiento".

El comunicado de Asociación de Reumatología de la provincia

"La Asociación de Reumatología de Santa Fe se encuentra rmemente compromeda con sus aliados y espor eso que hemos decidido reunirnos, debar y expresar mediante este documento las conclusiones a lasque hemos arribado".

"Es una realidad que la histórica y merecida valoración del médico se ha deteriorado en forma paulatina, particularmente en lo atinente a su remuneración, hasta llegar actualmente a una situación inadmisible. El honorario es un símbolo de la calidad humana y técnica del médico, el respeto que el médico se debe asimismo y a su profesión le impiden rebajarlo más allá de un nivel crítico mínimo. La fijación de un honorario mínimo se basa en la necesidad de proteger el decoro profesional".

"En la actualidad y desde hace décadas, el honorario profesional es fijado de forma unilateral, sin que el médico pueda participar en la determinación de su valor, por lo que solo le queda aceptar lo que terceros determinan, ingresando a un sistema en el que cobra sus honorarios a los 45, 60, 90 o más días de realizada la atención, sin percibir los intereses correspondientes por el pago diferido en un país donde la inflación es moneda corriente y que en la actualidad supera el 10% mensual. No se hacen aportes por el empleador y los impuestos le corresponden al profesional. No hay vacaciones, ni aguinaldo, ni enfermedades cubiertas, tampoco aportes jubilatorios. El médico puede ser despedido por el empleador sin explicación alguna y sin el cobro de indemnización".

"El vertiginoso avance científico-tecnológico, exige del médico una continua actualización de sus conocimientos y destrezas y lo obliga a destinar mucho de su tiempo fuera del consultorio al estudio y formación continua, impidiendo que éste se ocupe de su economía, situación que permitió a terceros actores definir el valor de la consulta médica".

"Los médicos conocemos profundamente el valor que tenemos en la sociedad, más allá de que nos aplaudan, nos llamen héroes, como sucedió durante la pandemia, o por el contrario nos intenten denigrar, acusar de corruptos o ventajeros. Sabemos el lugar que ocupamos y solo pedimos que nos respeten y se respete lo sugerido como “honorario ético mínimo” por el Colegio de Médicos de nuestra provincia".

"Ante esta situación, los médicos reumatólogos aliados a la Asociación de Reumatología de Santa Fe, hemos tomado la determinación por votación democrática de sus integrantes, que a partir del próximo día 17 de noviembre del corriente año, no se realizarán consultas médicas por valores que no alcancen el honorario ético mínimo y referencial para especialistas establecido por el Colegio de Médico ($ 7400en su últma actualización del 2 de octubre de 2023). Dicho monto deberá abonarse al momento de la consulta".

"La Asociación de Reumatología de Santa Fe permanecerá atenta a los acontecimientos relacionados con esta determinación acompañando a sus afiliados".