Retiraron el proyecto que permitía a los municipales tomarse un día cuando mueran sus mascotas

“Fue inesperada la repercusiones que tuvo todo esto. Fue escalando el nivel de violencia. No se tomaron el tiempo de poder entender cuál era el espíritu de la iniciativa ”, expresó la concejala del Justicialismo María Fernanda Rey. A su vez, realizó un fuerte descargo en X puntualizando los diversos proyectos que presentó desde su asunción en diciembre.

Al mismo tiempo, señaló que recibió agresiones tanto por mensajes privados como por comentarios públicos. Su idea era realizar una denuncia pero encontró que muchas cuentas eran falsas. "Hay mucho dinero invertido en eso. En vez de darle de comer a la gente crean cuentas fantasmas para agredir. No pensé vivir esto jamás. Me dijeron que me muera por inútil. Es demasiado", declaró.

Tras una oleada de agravios decidió este lunes pedir que se retire el proyecto. Para la concejala, sin embargo, la iniciativa buscaba normalizar una situación que se da de hecho: los trabajadores muchas veces faltan a sus trabajos tras la muerte de su mascota.

Embed Ante la repercusión inesperada y la violencia recibida solo quiero aclarar lo siguiente: He presentado 80 proyectos, entre ellos: la necesidad de contar con un centro de atención al suicida y crisis mentales, creación de un observatorio de bullying para bajar el índice (sigue) — María Fernanda Rey (@MFernandaRey) May 20, 2024

“La idea surgió porque la gente falta a trabajar cuando muere la mascota, es una realidad. Entonces pensé que era una situación que se podía blanquear y hacerla correctamente. Al ser concejala mi injerencia es limitada, no puedo incidir en el ámbito privado. Tuve que presentarlo en donde sí tengo injerencia, en el ámbito municipal, y tenía la idea de que sea como una punta de lanza para que las empresas lo tomen”, relató Rey.

“La gente se enojó y se preguntaban por qué para los empleados municipales. Eso desató la bronca generalizada que se pudo ver en las redes. Los medios tienen que hacer un mea culpa en la violencia que generan. Me hicieron mucho daño", apuntó la concejala.