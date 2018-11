Rescató a su padre que había quedado atrapado al incendiarse el negocio familiar

Una familia vivió una situación dramática esta madrugada al desatarse un incendio en el almacén que manejan en la zona sur. Las llamas se propagaron rápidamente por todo el local y el dueño del negocio estuvo atrapado el interior entre el humo y el fuego. Su hijo pudo rescatarlo, luego de unos minutos de mucha tensión a tiempo en los que ambos estuvieron a punto de caer sofocados. Ambos sufrieron los efectos propios de la inhalación de humo, pero se salvaron. Sin embargo, el fuego destruyó por completo el negocio.

Todo sucedió alrededor de las 3.30 en Juan Canals 2408, en pleno barrio Itatí. Dante Benítez describió a La Capital los momentos en los que su padre, su madre y su hijo de 10 años estuvieron a punto de quedar envueltos en una tragedia.

El comienzo del drama. "Anoche estaba en casa porque tenía franco. Dormía en el comedor cuando me despertó una explosión. Me levanté y abrí la puerta que separa el negocio de la casa y estaba todo lleno de humo y fuego en el techo", recordó Dante, todavía conmovido por el difícil momento que le tocó vivir.





aincendio3.jpg El interior del negocio de Juan Canals al 2400 quedó totalmente destruido. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



La primera reacción del muchacho fue despertar a su familia y llamar a la Central de Emergencia 911. "Mis padres y mi hijo estaban arriba. Subí para bajarlos y ayudarlos a sacar algo de ropa. Les pedí que aguantaran la respiración, bajaron con miedo, los saqué a la calle, pero mi papá entró al negocio. Yo no me cuenta de eso porque estaba tratando de sacar a mi hijo y a mi mamá", agregó Dante.

Perdidos en el humo. El muchacho recordó que en un momento dado escuchó que su padre le gritaba desde el interior del negocio lleno de humo y fuego que no podía salir. "entré a buscarlo y lo agarré de un brazo, pero también perdí la orientación por el humo. En la desesperación me empecé a chocar todo, no me daba cuenta dónde estaba hasta que encontré la puerta al patio", dijo Dante.





aincendio2.jpg El interior del negocio de Juan Canals al 2400 quedó totalmente destruido. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



Una vez que estaban el exterior pudieron salir a la calle por un pasillo lindero a la casa. Minutos después llegaron la policía, las ambulancias del Sies y los Bomberos. "Para entrar tuvieron que romper la puerta. Fuego destruyó todo, especialmente las heladeras y las máquinas del local", agregó.

Dante dijo que su familia estaba dentro de todo bien y admite que cuando su padre quedó en el interior del local pensó que sucedería lo peor. Ahora, necesita ayuda para poder recomponer el negocio de la familia. Y brinda los siguientes teléfonos para quienes puedan darles una mano: 153801976 ó

4622412.