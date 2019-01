Rescataron a una joven que cayó por la barranca durante los festejos

Una joven de 18 años cayó ayer por la barranca a la altura de calle Dorrego cuando festejaba la llegada del Año Nuevo en el parque junto a un grupo de amigos. Fue rescatada por los bomberos y la policía y a pesar de que rodó varios metros, no cayó al agua y resultó ilesa.





"Eran la 1.30 pasadas cuando escuchamos a un chico que empezó a gritar: «¡Se cayó al río, se cayó al río!», relató a La Capital, Marina, una de las testigos del incidente.

"Empezamos a buscar lonas de la gente que estaba ahí para armar una cuerda y rescatarla, no sabíamos si había caído al río o no y nos asustamos", aseguró y narró que, en ese preciso instante, "uno de los policías de la motorizada se sacó todo lo que tenía encima y se tiró para rescatarla con lo que habíamos armado".

"Casi al mismo tiempo llegaron dos patrulleros, la Guardia Urbana Municipal (GUM) y un poco después una ambulancia. En cuestión de diez minutos estaba el barco de Prefectura y los bomberos, que demoraron porque se les complicó entrar al parque y tuvieron que acceder por los silos Davis", detalló.

Marina señaló que a esa hora aún no había mucha gente en el parque y destacó que el operativo que se montó para auxiliar a la chica "fue muy rápido y efectivo, teniendo en cuenta la fecha y la hora".

"Por lo que pudimos ver a través de la linterna de los celulares, cayó de espalda y no alcanzó a llegar al río. Si no, no la contaba", agregó y detalló que pudo escuchar que la víctima hablaba en portugués.

Los paramédicos del Sies comprobaron que la joven no presentaba lesiones de importancia, por lo que se la trasladó a su domicilio".

Desde los primeros minutos del Año Nuevo, miles de jóvenes se concentraron en la zona del Parque de las Colectividades para recibir el 2019. Según indicó el secretario de Control y Convivencia, Guillermo Turrin, unas tres mil personas acudieron a los festejos, convirtiéndose en el lugar de mayor concentración de la ciudad.

En efecto, ese espacio verde también había sido elegido por una multitud para festejar la llegada de la Navidad, en una tendencia que se afianza.