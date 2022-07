Rescatan animales en "estado deplorable" de una casa donde funcionaba un consultorio

Agentes de la Policía Comunitaria indicaron que pudieron rescatar a "dos perros y cinco gatos" a partir de una denuncia penal realizaba en el MPA y la Municipalidad.

"Fue un operativo librado a partir de una orden de allanamiento del fiscal Marcelo Maximino y se logró rescatar a los animales en medio de una gran cantidad de heces y sin alimentación", precisó a La Capital el titular de la sección Ecológica de la Policía Comunitaria, Daniel Ojeda, para detallar que los animales "se encontraban en un estado de abandono deplorable".

"Resulta increíble que allí haya funcionado un consultorio médico", reflexionó Ojeda.

“Los vecinos que vivimos en los alrededores escuchamos el llanto desesperante de los perros y el olor que no se puede soportar, es muy difícil no involucrarse. Es una cosa que no se puede creer lo que hace esta mala persona (una mujer) que además es médica y tiene un consultorio médico en donde atiende a los abuelos”, exclamó una vecina de una casa lindera.

A su vez, precisó: “La casa es un engrudo de excrementos, mientras los animales están mal atendidos y pasan lluvia y frío y no tienen atención, es una locura lo que hicieron. Los vecinos no tuvieron eco porque se han acercado a hablar con ella y no le interesa. Se va a los gritos, es una mala persona”.

Según abundaron, la mujer en cuestión “vivió hasta hace un mes” y se fue del lugar al ser rematada la casa que funcionaba como consultorio médico. Y si bien al parecer solía acercarse a llevarles comida a los animales, el estado de salud de las mascotas era lamentable.

Este es el segundo rescate de animales abandonados que realiza la Agencia de Control de Proximidad (ex GUM) junto a la Policía Comunitaria, luego del operativo realizado este miércoles por la tarde en una casa de San Juan al 2400, donde pusieron a salvo a un perro y 17 gatos en mal estado a partir de denuncias de los vecinos.

Al parecer, en el caso de ayer se trató de una mujer solitaria de 68 años, quien era una "acumuladora compulsiva", puesto que padecería síndrome de Diógenes.