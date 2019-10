Repudian la quema del sillón del gremialista

Tras la asamblea que resolvió echar a Horacio Boix del Sindicato Peones de Taxis (SPT) se viralizaron unas imágenes en las que se vio cómo una butaca con la inscripción del nombre del dirigente apartado era prendido fuego.

"Da impotencia, son quienes me tienen envidia y bronca y fueron mis compañeros. Esto que hicieron amerita una denuncia penal, es algo serio. Y resulta bochornoso que lo impulsen quienes dicen representar a los trabajadores, pero no me van a empañar con acusaciones que son falsas", señaló Boix.

El dirigente destituido apuntó a quien fuera su segundo en el gremio, Horacio Yannotti, "que inunda de habladurías los medios sin medir las consecuencias, daña mi imagen, la de mi familia y mi trayectoria sindical", dijo e insistió en la teoría de la puja sindical que está detrás de su apartamiento. "Es algo político y gremial que nada tiene que ver con estafas ni nada parecido. Esto comenzó cuando junto al dirigente nacional Omar Viviani nos encolumnamos con el Sindicato de Camioneros que conduce Hugo Moyano. Comenzaron amenazas, escraches, pintadas de una clara disputa de facciones internas de un sindicato", dijo Boix.