La bandera argentina más alta de Rosario ayer amaneció en el suelo junto al mástil ubicado en Puerto Norte. Desde la Fundación Rosario aclararon que estuvieron por la mañana en el lugar pero no pudieron volver a izar la enseña patria por una falla en el mecanismo y es por eso que acudieron a Defensa Civil para que la retire.

La directora ejecutiva de la Fundación Rosario, Silvia de Pauli, contó que ayer recibieron un llamado que avisaba que la bandera había amanecido baja. "Hubo un acto de vandalismo que desconocemos el origen, cuando nos acercamos a ver qué sucedía pudimos corroborar que el control remoto funcionaba pero estaba trabado el mecanismo y no podíamos volver a subirla", relató a La Capital.

"Había que desarmar el dispositivo y ver cuál era la falla, pero ayer 1º de Mayo los técnicos no estaban en la ciudad, entonces cuando vimos que no podíamos solucionarlo la enrollamos para que no se arruine y nosotros llamamos a Defensa Civil que más tarde con una grúa pudieron bajarla", aclaró y recordó que por su enorme tamaño, el lienzo "no es fácil de manipular".

"Ahora los técnicos están trabajando para tratar de solucionarlo hoy mismo", indicó De Pauli que además señaló que el informe final servirá también para conocer cuál fue el problema y así estar preparados para remediarlo en caso de que vuelva a suceder una situación similar.

bandera73904362.jpeg



En diciembre del año pasado, la Fundación Rosario inauguró junto con las autoridades locales y provinciales el mástil de 40 metros con la bandera de nueve metros por catorce. "De ahí en más, nosotros nos encargamos de la reposición de la bandera y del mantenimiento periódico, pero eso es algo que aún estamos negociando con la Municipalidad para ver cómo seguimos", indicó.

Además aclaró que no es obligación que la bandera sea izada por la mañana y arriada antes del ocaso. "Lo averiguamos antes cuando iniciamos el proyecto, si la bandera está iluminada puede estar todo el tiempo, eso dicen los expertos, incluso se está pensando en agregar más luz", precisó.

mastil.jpg

"Después de esta experiencia nuestra idea es mejorar los procedimientos, nos vamos a reunir con la Municipalidad para ver cómo podemos afinar la logística del mantenimiento, incluso cómo trabajar y responder en una situación de feriado", agregó.

De Pauli aseguró que el proyecto Rosario Abanderada sigue en pie y que la propuesta es colocar otros mástiles en los accesos a Rosario. "La idea es que los argentinos recuperemos el valor de nuestra bandera, que nos consustanciemos con que Manuel Belgrano eligió Rosario para crear la bandera".