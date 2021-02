Renovación Social, el centro comunitario que cumple 20 años de acción solidaria

Por aquellos días, un grupo de vecinos del barrio Cancha de Remo se juntó a ver qué se podía hacer para capear la crisis, aunque el término "capear" no sea el más indicado, porque tiene que ver con esquivar. Y ellos querían ponérsela al hombro, en la medida de sus posibilidades. Empezaba así a crearse una institución que con el tiempo conseguiría, como dice una integrante, "su DNI", en referencia a la personaría jurídica que le abrió a la postre otras puertas.

Arrancaron con una olla popular y a darle un plato diario a los vecinos y vecinas que lo requirieran, con especial énfasis puesto en los niños. El barrio era una comunidad muy castigada, y las carencias requerían redoblar esfuerzos.

Se ponía dinero de los bolsillos propios, se hacían rifas; literalmente, se "pasaba la gorra" por donde fuera: Municipalidad, empresas en general, frigoríficos en particular.

Empezaron en un baldío, un predio abandonado, cocinando a leña, y con las donaciones que iban consiguiendo. "Teníamos una cantidad importante de vecinos que venía, sobre todo a medida que fue avanzando el drama social. A veces, cuando no se podía otra cosa, se hacían tortas fritas, en algunas ocasiones sólo daba para eso", cuenta Alejandra Nader, quien admite que no estuvo desde el principio pero que rápidamente se vinculó al grupo. Nader había trabajado siempre como empleada administrativa, tenía alguna experiencia, conocimientos sobre cuestiones contables mínimas y sobre comunicación institucional. No tardó en incorporarse. "Se repartían cartas, se llevaba un libro de cuentas, ya las cosas eran un poco más prolijas", rememora.

Finales de 2001 y principios de 2002 fueron durísimos para la institución, que llegó a no dar abasto. Villa Gobernador Gálvez atravesaba, como todo el país pero potenciados, los efectos de esa crisis que abarcó lo económico, político, institucional y social.

En 2002, y por iniciativa de Alicia Kirchner, se instituyó el Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar), que distribuía asistencia a comedores comunitarios, y del que fue beneficiario Renovación Social, y lo siguió siendo pese a algunos desmanejos administrativos que tuvieron otras instituciones. "El plan fue después financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Y nosotros, junto a dos comedores más, seguimos siendo inscriptos", dice Nader. Algo estaban haciendo bien, aunque todavía eran una simple asociación.

Tuvieron que pasar varios gobiernos, nacionales, provinciales y locales. Renovación Social no tenía personería jurídica; aunque ya gozaba prácticamente de los mismos derechos, no era del todo "legal".

En 2017, ya en la gestión del actual intendente Alberto Ricci, comenzó un proceso de regularización de las instituciones, que incluyó a clubes, asociaciones civiles, otras ONG y comedores. Allí entraron los responsables de la entidad de Cancha de Remo, y logró la personería. "Nos ayudan con los libros, nos dicen qué hacer", reconoce Nader. Y advierte que "hay muchas instituciones que les tienen miedo a cómo llevar los papeles; y yo digo que no le teman porque hay mucha ayuda. La personería jurídica es prácticamente el DNI de la institución, lo que te abre todas las puertas", afirma. La irrupción del Covid-19 en el país, y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio, terminaron siendo una nueva prueba de fuego para la institución. Es que mucha gente quedó sin empleo, casi a la deriva, sin poder abastecerse más que con lo que otros pudieran darle.

"Antes de la cuarentena teníamos un cupo de 240 personas; después, pasaron a ser 450", dijo oportunamente la referente de la entidad a La Capital. Hoy siguen con la misma demanda, aunque los sujetos sociales van cambiando. Al principio, tuvieron muchas empleadas domésticas y trabajadores de la construcción, que directamente habían perdido, al menos de manera temporaria, sus trabajos. Hoy, sigue habiendo de las primeras, porque hay empleadores que todavía tienen miedo; muchos de los segundos volvieron a sus puestos de albañiles.

Pero ahora se sumaron changarines, gente que vive del cirujeo, personas que están prácticamente en situación de calle y, por supuesto, nunca dejará de haber niños con necesidades alimentarias.

Por eso, el centro les da desayuno todas las mañanas a 200 chicos, y reparte almuerzos para más de 400 personas, entre niños y adultos. Se maneja con un sistema de viandas porque el local es muy pequeño y, además, tienen que seguir manteniendo las distancias.

Las edades de los beneficiarios varían. En general, como dicen los responsables, no son viejos como para jubilarse, ni tan jóvenes como para depender de los adultos, y no ingresan al mercado laboral.

Este jueves, a las 10, celebraron sus 20 años, y lo hicieron de manera austera, como corresponde a los tiempos que corren y a la propia naturaleza del grupo solidario. Fueron invitados el intendente Ricci, el diputado provincial (de Villa Gobernador Gálvez) Esteban Lenci, y algunos concejales; entre ellos, Carlos Dolce, con quien vienen trabajando mancomunadamente en acciones sociales. En lo material, será poca cosa, en lo emotivo, mucho para compartir. Como siempre, no está de más dejar un contacto para poder colaborar: 341-6-022505.