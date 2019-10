Relativizan el impacto de la suba del estacionamiento medido en las cocheras 

El aumento del estacionamiento medido provocó el inmediato rechazo de parte de los comerciantes del centro. Elevaron su voz porque consideran que la medida atenta contra la llegada del clientes al casco histórico y los alienta a emigrar a los shoppings. También aseguraron que el incremento impactará en la tarifa de las cocheras.

No obstante, hoy el referente de la Cámara de Estaciones de Servicios Garages y Afines de Rosario, Oscar Liberton, relativizó el impacto que puede tener la suba del costo de dejar el auto en la vía pública, que pasó de de 22,50 a 35 pesos, luego del aumento del 55 por ciento dispuesto por la Municipalidad de Rosario y que rige desde hoy.

"Más allá de los horarios pico, el nivel de ocupación de las cocheras de la zona céntrica bajó mucho por la crisis económica"

“La verdad que no me parece acertada la hipótesis de que el aumento del estacionamiento medido vaya a redundar en el aumento en nuestros establecimientos”, aseguró Liberton en diálogo con "Zysman 830", que se emite por La Ocho. De este modo, echó por tierra la especulación que lanzó ayer el titular de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta.

“Rechazamos el tarifazo del estacionamiento medido, que golpea al corazón de la actividad en el casco histórico, lo que provocará, además, el inevitable aumento del estacionamiento privado”, aseguró el dirigente empresario, y añadió: “Para dar un paseo y tomar un café en el centro hay que contar por lo menos con 500 pesos”.

Liberton advirtió que, más allá de que haya “alguna similitud” en las actividades, “son conceptualmente diferentes” y un aumento no es vinculante con el otro. “Lo único que podemos tener en común son los aumentos salariales; pero no es lineal; no nos nuclean los mismos objetivos, gastos; por eso no corresponde aventurar eso”, explicó.

Asimismo, señaló que la hora del estacionamiento en las playas del centro se encuentra hoy entre 80 y 120 pesos, lo que hizo que “la actividad se redujera muchísimo”. “Más allá de los horarios pico, el nivel de ocupación bajó mucho”, se lamentó Liberton, quien adjudicó la merma del flujo de autos a la crisis económica que padece el país.

La situación es tan preocupante que la entidad puso en marcha un relevamiento a fin de diagnosticar el estado del sector. “Nos llama la atención la pérdida de algunos negocios, que pasaron de ser cocheras o playas a edificios”, señaló. Liberton, quien ratificó la preocupante caída de la actividad que trajeron aparejadas los aumentos de precios y la recesión.

Desde hoy el valor del estacionamiento medido establecido para la primera hora, de acuerdo a la zona, se fija en los siguientes valores:

Tarifa Nº 1 (T1): 35 pesos ZONA 1

Tarifa Nº 2 (T2): 29 pesos ZONA 2

Tarifa Nº 3 (T3): 23 pesos ZONA 3

También quedó establecido el valor mínimo de transacción inicial para el estacionamiento medido, cuyos montos serán: Zona 1 8,75 pesos; Zona 2 7,25 pesos y Zona 3 5,75 pesos.

La Secretaría de Transporte y Movilidad municipal informó que la última actualización tarifaria se había registrado el 1º de enero de 2018 y que, desde entonces, se produjeron incrementos en los costos de explotación, que obligaron a ajustar la tarifa.