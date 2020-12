El tren contará con una frecuencia diaria que partirá a las 00.40 desde Rosario, retomando a las 16.55 desde la ciudad de Buenos Aires. El costo del pasaje será de 300 pesos para primera y 360 pesos para pullman entre cabeceras. Las personas que ingresen a territorio porteño deberán cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades del distrito.

De los pasajes que se pusieron a la venta, pero con restricciones para garantizar las medidas de prevención y mantener la distancia social (los lugares disponibles no podrán superar el 60 por ciento), ya se llevan vendidos un 30 por ciento. Sin embargo, desde la empresa confían en que el número final será mayor, ya que “mucha gente que viaja saca el pasaje el mismo día”.

La compra puede efectuarse a través de la página https://webventas.sofse.gob.ar/, exceptuando a las personas jubiladas y discapacitadas, que deberán hacerlo en las boleterías. Para poder viajar, los pasajeros deberán contar con el certificado único habilitante para circular. Además, será obligatorio utilizar tapabocas en todo momento, no sólo en las estaciones sino también sobre la formación.

El servicio se había interrumpido en marzo pasado al anunciarse el aislamiento social y preventivo por parte de las autoridades nacionales y retorna después de ocho meses, luego de ser publicado el decreto en el que la provincia de Santa Fe autoriza la reanudación del servicio de transporte automotor y ferroviario de larga distancia.

A los pasajeros se les controlará la temperatura y deberán respetar los asientos asignados, permitiendo únicamente la movilidad para la utilización de los sanitarios. El descenso y el retiro del equipaje deberán ser ordenados, manteniendo el distanciamiento social y respetando las medidas sanitarias establecidas por cada jurisdicción.

La ventilación de las unidades se realizará antes, durante y después del viaje, mientras que la higiene de los sanitarios será permanente. El tren contará con cartelería visible para que se mantenga la distancia social. El salón comedor no funcionará en ninguno de los servicios y se utilizará para aislar a las personas que presentaran síntomas compatibles con el Covid-19 hasta llegar a destino.

Restablecen el servicio de micros hacia Santa Fe

Las empresas Tata y Micro retomarán este miércoles sus servicios entre Rosario y Santa Fe. Este martes se restablecerán además algunos servicios de media distancia con punta de línea en la capital provincial, en tramos que excedan los 60 kilómetros. No se van a autorizar todos los horarios, si no algunos, para no sobrecargar las terminales.

Con respecto a los servicios nacionales, desde la Secretaría de Transporte provincial afirman que las solicitudes por parte de las empresas “vienen algo demoradas”. Según fuentes de la cartera, el procedimiento es ágil, ya que desde que la firma presenta el pedido no pasan más de 48 horas hasta que recibe la autorización, debido a que las terminales de las cinco ciudades más importantes de Santa Fe habilitaron la reanudación de servicios provinciales y nacionales.