La demolición que se avecina en la esquina de Vera Mujica y Arenales, en el corazón del barrio Refinería (hoy Islas Malvinas), desprenderá otro pedazo de historia que ya comienza a despedirse. El 21 de diciembre, cuando El Bodegón de Refi ofrezca por última vez las comidas caseras que lo convirtieron en uno de los emblemas del histórico barrio obrero, no sólo se cortarán 22 años de recorrido gastronómico en la ciudad, también se perderá un inmueble que fue almacén de ramos generales en 1903, en una zona de incesante movimiento a principios de siglo, ya que sus dueños, que le alquilaban el lugar al clásico comedor, decidieron vender la propiedad para que allí se levante un nuevo proyecto inmobiliario.

Entrar a El Bodegón es como hacerlo al living de la abuela, donde el olor a comida sabrosa apenas perfuma el ambiente para cruzarse con los cientos de objetos que cuelgan de sus paredes o se apoyan en las estanterías. De un sitio así, sólo se espera la calidez con la que Horacio Colovini, dueño del lugar que funciona desde hace 22 años, pregunta: “¿Ya comieron? Para ver si tiramos algo en la cocina”.

De su mano y la de su hijo Jerónimo (27), que a sus cinco años vio cómo empezaba a funcionar El Bodegón y en el que, por 2010, comenzaría a repartir sus últimos días de colegio y los primeros de trabajo, ofrecerán el último plato de comida el 21 de diciembre. En febrero deben dejar el inmueble, que será demolido para dar paso a la construcción de un edificio.

El recorrido histórico de El Bodegón comenzó en 1997, bajo el nombre de Pepito el Marinero, cuando Horacio buscaba nuevas zonas para desarrollar un emprendimiento gastronómico que no sólo mantiene una clientela fiel hasta hoy, sino que se constituyó como una parte casi fundamental de barrio Refinería; tanto, que ya cuesta visualizar el edificio que se construirá en la esquina de Arenales y Vera Mujica.

El inmueble data de 1903 y la propietaria que comenzó a arreglar los contratos con Horacio “se vino a casar por encargo de Italia, cuanto tenía 16 años. Ella mantenía los dos negocios como despensas y almacenes de barrio”, cuenta, haciendo referencia al negocio gastronómico que está enfrente.

Horacio y su familia pasaron por todo el proceso de transformación del barrio, desde la época donde había silos en Francia y Junín (con el episodio, en enero de 2006, donde uno de ellos quedó inclinado “como si fuera la torre de Pisa”, recuerda Jerónimo, tras una maniobra de explosión fallida para demolerlo) hasta estos días donde todo el corredor de la ribera se encuentra dominado por modernos edificios.

La idea, para el 21 de diciembre, es hacer una despedida con tono de fiesta; en el mientras tanto, que “pasen a saludar” quienes deseen, dice Horacio, mientras sale a la vereda para aparecer unos segundos después con una pila de platos que levantó de una de las mesas de afuera, recién liberada por algunos comensales.

La Boca rosarina

Con la idea de armar un nuevo lugar para conocer en Rosario, Horacio cuenta que hubo un proyecto firme para tomar la manzana en la que se encuentra El Bodegón y convertirla en algo pintoresco, donde los colores y los sabores fueran la excusa para visitar la zona.

Sin embargo, la iniciativa no prosperó: “Teníamos un proyecto de hacer, como en La Boca, todas las casitas pintadas de distintos colores en una misma manzana. Lo laburamos mucho a eso. Se presentó en (la Secretaría de) Planeamiento, hubo unos cuadros hechos y hasta impresiones de cómo quedaban las casas de colores”.

Lejos de eso, los espacios de la zona se van ocupando lentamente con una combinación de edificios y oficinas de vanguardia. La quietud y la mística que recubre al barrio ya no es la de antes, son dos cualidades que rompieron, de a poco, los ruidos de camiones transportadores de materiales para la construcción y el levantamiento de los emprendimientos inmobiliarios.

“El paso generacional es importante y las cosas van cambiando, sí o sí. Nosotros, en calidad de inquilinos, no podemos perpetuarnos. Los chicos de Basta de Demoliciones nos dijeron de hacer una sentada, pero yo no soy el dueño de la propiedad. No puedo pretender adueñarme de nada”, se sincera Horacio.

Si bien se termina El Bodegón, tanto Horacio como Jerónimo plantean el concepto de “ciclo cumplido”, pero no desde la nostalgia, sino para tomar impulso de cara a un futuro que traerá cosas nuevas. Por eso, el aviso del cierre es con tiempo para que la despedida sea a lo grande, con amigos y clientes, como el lugar se merece.

Conexión instantánea

Jerónimo resalta la importancia de defender el barrio, el de más impronta obrera histórica de la ciudad. De esta causa se desprende la comunicación que mantuvieron durante todos estos años a través de los individuales que adornan las mesas, en una idea conjunta que salió de la misma familia, “para que la gente se vincule no sólo por la comida”.

De abajo del mostrador, el joven saca algunos motivos que fueron quedando guardados. Son individuales de papel madera con fotos de fondo que recuerdan los inicios del barrio. Aunque en la última tanda de individuales que mandaron a imprimir, con la comunicación final, dominan los grises: les anuncian a los comensales el cierre de sus puertas.

El último individual

“Desde El Bodegón de Refinería nos encontramos en el momento de tener que comunicarles nuestra retirada de esta esquina querida. Así es, debemos dejarla. Movernos de Arenales y Vera Mujica, del viejo almacén de ramos generales, la pensión, el conventillo, el bar de tapas, del Bodegón, que desde 1903 mira crecer la ciudad desde este privilegiado lugar, tan cerca del río Paraná. Los proyectos inmobiliarios llegaron a la ochava y quién sabe ahora qué será de estas veredas mañana”, se expresa en el pequeño mantel.

Y sobre el final, dice: “Como no hemos bajado los brazos durante todos estos años, ¿por qué lo haríamos ahora? Estamos armando la nueva jugada, buscando una nueva casa, para seguir compartiendo con ustedes nuestra deliciosa cocina y cálido salón que seguirán creciendo mucho más en esta nueva etapa. Desde ya les agradecemos todo, gracias, gracias, gracias!. Nos vemos en Bode”.

El mismo “Bode” que muestra en sus paredes y estantes los más variados elementos que se fueron juntando con el paso del tiempo, desde mangueras antiguas hasta máquinas de escribir, botellas y raquetas de tenis de principios del siglo pasado. De hecho, Jerónimo cuenta que algunas cosas fueron traídas por los mismos clientes, como retazos que construyen la historia del lugar.

Esos retazos que ayudaron, colectivamente, a armar uno de los estandartes de barrio Refinería que cerrará sus puertas en poco menos de un mes.