Recuperan viviendas sociales que habían querido vender por redes

Hábitat. Insisten en que las viviendas adjudicadas no pueden ser vendidas ni alquiladas.

En la provincia se está llevando adelante el plan habitacional más importante de los últimos años. Al trabajo de la Secretaría de Estado del Hábitat en la construcción y entrega de las viviendas hay que sumarle la implementación del Registro Digital, que posibilitó una metodología de relevamiento mucho más integral y exhaustiva. La información proporcionada por las familias permite conocer datos cualitativos para enriquecer y mejorar las políticas sociales del gobierno de Santa Fe.

En esa línea de transparencia y equidad para acceder a la casa propia, se ubica el seguimiento y control que realiza la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU), una vez entregadas las viviendas. En los últimos días se detectaron irregularidades en dos viviendas del barrio Martínez Estrada y Colombia, en la zona noroeste de la ciudad.

Una de las casas fue puesta en venta en la red social Facebook y la otra estaba desocupada, automáticamente fueron desadjudicadas y se recuperaron para aspirantes que estaban en lista de suplentes.

En ambos casos, la provincia intimó a sus propietarios y, ante la falta de respuesta, se desadjudicaron y se entregaron a familias suplentes de ese plan. Además, se iniciaron acciones legales a quienes pusieron en venta la unidad habitacional.

Operativos

Al respecto el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, indicó que "los operativos pretenden recuperar viviendas en las que se que registren irregularidades o cuyo destino social haya sido vulnerado" y detalló "es decir casas usurpadas, puestas en venta en las redes sociales, desocupadas, en alquiler, o con titulares que no hagan uso residencial de los inmuebles. También se desadjudica a aquellos ocupantes que no cumplan con el pago de las cuotas o cuando el ocupante actual no coincide con el adjudicatario original".

"En todos los casos, las viviendas recuperadas se entregan a las familias que salieron como suplentes en los sorteos de cada plan habitacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos", aclaró el funcionario.

"El gobierno provincial cumple con su responsabilidad y deber de garantizar el acceso a su primera vivienda propia a familias de trabajadores. Creemos que la responsabilidad de las familias no sólo debe ser cumplir con el pago de las cuotas, sino también con el reglamento de usufructo de las viviendas sociales; es decir, los grupos familiares adjudicados tienen que habitar las casas, no las pueden vender ni alquilar ", remarcó el titular de la cartera provincial de Hábitat.

"El cobro de las cuotas nos permite generar un círculo virtuoso con el que disponemos de fondos para construir nuevas viviendas y dar la posibilidad a más familias santafesinas de acceder a una casa", concluyó el funcionario provincial.

Recuerdan los requisitos para ser postulantes a las casas

La Dirección de Vivienda recordó que sus viviendas están destinadas a postulantes que deben conformar un grupo familiar, ser argentinos o extranjeros naturalizados, poseer ingresos demostrables, residir o trabajar como mínimo dos años en la ciudad y no tener otro inmueble de su propiedad o un patrimonio suficiente para solucionar su situación habitacional. Además, es obligatorio que las unidades sean habitadas, es decir, ocupadas de manera permanente, sin posibilidad de vender, canjear, alquilar u ocupar parcialmente la propiedad. Cualquiera de estas situaciones es causal de desadjudicación, como así también el falseo de la ficha al momento de la inscripción o la negativa a formalizar la tenencia de la vivienda a través de la firma de la documentación propuesta por el organismo provincial. Cabe destacar que en caso de que algún postulante haya sido beneficiario de una vivienda social en el pasado, deberá transcurrir un plazo mínimo de 10 años desde el cese efectivo de su relación contractual con Vivienda para ser beneficiario de una casa social.