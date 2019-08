Reclamo por atrasos salariales y situación de precarización

Los más de 450 trabajadores de la subsecretaría de Niñez de la provincia volvieron a denunciar precarización y atraso salarial en un área que "mes a mes tiene un incremento de la demanda ante la situación de pobreza estructural que atraviesan miles de familias, y que es el denominador común en las situaciones de vulneración de derechos que sufren niños y adolescentes", afirmó uno de sus delegados, Emiliano Calcagno.

Se trata de acompañantes personalizados que cobran 115 pesos la hora desde el año pasado, un monto que, según denuncian, "no recibió ninguna de las actualizaciones que gozó el resto de los empleados del Estado", y que además no incluye aguinaldo, ni vacaciones, ni aportes previsionales ni obra social.

"Somos los que estamos cuerpo a cuerpo con los chicos, y en malas condiciones", afirmaron ayer tras reunirse en asamblea, además de denunciar el "recorte" que quiere profundizar el gobierno provincial. Ahora esperan la reunión que mantendrán el viernes con la responsable del área, Andrea Travaini, y anticiparon que, de no tener respuestas, llevarán adelante medidas de fuerza.

La precariedad de la situación que atraviesan se explicita en el sistema de horas, que funciona a través de informales planillas que completan los propios trabajadores y que, ellos mismos admiten, "pasan por una revisión, pero el sistema es de una irregularidad absoluta", indican.

En esa situación están más de 450 personas, que incluyen acompañantes precarizados —que son más de 300—, acompañantes convivenciales, integrantes de equipos interdisciplinarios y quienes están en la sede de la Subsecretaría de la cortada Ricardone 1345. Todos ellos cobran actualmente 115 pesos la hora, un monto que se fijó en 2018 y que desde entonces, denuncian, "no tuvo ningún incremento y nos pone por debajo de la línea de pobreza, porque el que más llega a cobrar mensualmente no pasa los diez mil pesos, y hay compañeros que no tienen ni para el colectivo".

Es que si bien estaba acordado que recibieran los mismos aumentos del resto de los trabajadores de la administración pública, eso dejó de cumplirse a mediados del año pasado. Por eso, no sólo reclaman la actualización y lo adeudado, sino además un bono extra de cinco mil pesos, ya que recalcan que "esas horas no tienen ningún aporte previsional, ni de obra social, ni mucho menos aguinaldo y vacaciones".

El contexto en el que se lleva adelante el reclamo es el de una crisis que tiene impacto directo en los derechos de niños y adolescentes, que "en los casos que llegan a la subsecretaría tienen como denominador común las pobreza estructural".

"Estamos hablando de una repartición que tiene su demanda que aumenta día a día, que mes a mes crece a un promedio del 5 por ciento; y sin embargo, a contrapelo de eso, la provincia lo que pretende es reducir las horas de intervención y de acompañamiento de los equipos a los chicos que están con medidas de situación excepcional —lo que significa separados de sus centros de vida—, que son la mayoría de los casos", remarcó Calcagno.

A la hora de detallar la tarea que realizan los acompañantes personalizados, el delegado precisamente señaló que se trata de "trabajar en la restitución de derechos a esos niños, trabajando en las instituciones u hospitales donde están alojados, acompañándolos cuerpo a cuerpo cuando son separados de su núcleo de vida desde el primer minuto, y ayudándolos a ir reconfigurando una cotidianidad para ellos".

Si bien la crítica situación de la repartición provincial no es nueva, así como tampoco la sostenida demanda que los trabajadores vienen sosteniendo a través de reclamos e incluso acampes frente al edificio de la cortada Ricardone, ahora esperarán hasta pasado mañana, cuando tendrán un encuentro con la titular del área. Y advirtieron que de no haber una solución, volverán a las medidas de fuerza.