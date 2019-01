Reclaman seguridad enlos barrios

Los integrantes de la Multisectorial Contra la Inseguridad se reunieron ayer al mediodía con el ministro de Gobierno santafesino, Pablo Farías, a quien le dejaron un documento elaborado por la ONG en donde se proponen medidas para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana.

El cónclave se produjo al mediodía en la sede de Gobernación (Santa Fe entre Dorrego y Moreno) donde los representantes de la Multisectorial entregaron un documento como base de trabajo para el espacio y cinco puntos importantes.La organización está conformada por diversos vecinos de distintos barrios de Rosario, como Latinoamérica, Hume y Parque Casas.

"Vamos a tener reuniones en febrero, no sólo con Farías sino con los poderes Legislativo y Judicial. No hay suficiente seguridad en los barrios, tampoco presencia policial, los efectivos vienen cada tanto. Hace falta más transporte, y no tenemos donde cargar la tarjeta magnética", detalló José Argüello, referente de la Multisectorial.