Reclaman por la instalación de una antena

Vecinos de Sucre al 1000 reclamaron por la instalación de un monoposte de telefonía celular. El grupo se acercó a la última reunión de la comisión de Ecología del Concejo Municipal para reclamar que la firma que lleva adelante la colocación del aparato presente un estudio de impacto ambiental.

"Desde el municipio nos dijeron que estaba habilitado pero nosotros exigimos que se haga un estudio de impacto ambiental y que se haga un mapeo epidemiológico como dice la normativa", plantearon.

Los vecinos asistieron a una mediación en el Centro Municipal Distrito Centro, pero cuestionaron que no tienen acceso al expediente. Según explicaron, la estructura de la antena se monta en un terreno donde funciona un taller mecánico. "La OMS no dice nada sobre el efecto que puedan tener las antenas, pero tampoco dice que no hagan daño", argumentaron.