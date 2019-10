Consejeros de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron ayer públicamente un proyecto para que en las distintas casas de estudios se abran jardines infantiles gratuitos para los hijos de los alumnos. Según advierten, muchas veces la maternidad o la paternidad es uno de los motivos de abandono de las carreras. "Buscamos desarrollar políticas de inclusión y que prevengan la deserción", explicaron.

Para demostrar cómo funcionarían estos espacios, ayer, de 10 a 14, el pabellón 6 de Psicología se llenó de guirnaldas de colores y juguetes didácticos. En ese ámbito, unos siete niños de diferentes edades pasaron algunas horas al cuidado de una docente de nivel inicial. Mientras tanto, algunos de sus padres asistían a clases.

"Es una prueba piloto para que la comunidad universitaria pueda conocer cómo serían los jardines infantiles que proponemos abrir en las facultades", señaló Isolda Navarro Frasson, consejera estudiantil del Movimiento Universitario Evita (MUE).

El proyecto ingresó hace un mes al Consejo Superior de la UNR, pero aún no fue abordado. Según advierte, la gratuidad de la universidad no solamente significa el no arancelamiento, el acceso irrestricto o la calidad en los planes académicos, sino también la igualdad de oportunidades, sin distinción de clase ni género, y la posibilidad de acceder a ella.

Por eso, el proyecto establece necesario crear políticas universitarias destinadas a la inclusión de los jóvenes, hombres y mujeres, a la vida universitaria, desarrollando programas que garanticen la permanencia de quienes por distintas situaciones se ven amenazados por la deserción.

Según advirtió la referente del MUE, en una recorrida por los cursos notaron que en cada comisión hay "tres o cuatro" estudiantes que son padres o madres y, generalmente, para estudiar dejan a los niños al cuidado de un familiar "ya que se hace imposible afrontar el costo de una niñera o un jardín maternal".

Por eso, la iniciativa contempla la habilitación de jardines infantiles, desde las 8 a las 20, atendidos por docentes de educación inicial y estudiantes de la misma carrera dentro del régimen del sistema de pasantías.

A estos espacios podrán acceder los hijos de hasta cuatro años (ya que los más grandes forman parte del sistema educativo) de los estudiantes, docentes, graduados y trabajadores de la UNR; de forma gratuita y sin necesidad alguna de contraprestación.

El de los estudiantes del MUE no es el primer proyecto que se presenta para la creación de espacios para el cuidado de niños en la UNR. Hace tres años, en la facultad de Ciencia Política se aprobó la creación de un jardín maternal para las facultades del Centro Universitario Rosario (CUR).