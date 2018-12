Reclaman a Fein que gestione el retiro de símbolos religiosos en escuelas y hospitales

La polémica en torno al retiro de imágenes religiosas de escuelas y hospitales sigue dando vueltas. Ahora, la autora del proyecto que le impone al Ejecutivo local que gestione ante el gobierno santafesino la remoción de estos emblemas y símbolos dijo que "la norma quedó aprobada, la intendenta tuvo tiempo para vetarla si no estaba de acuerdo y no lo hizo. Tiene que llevar adelante el trámite ante provincia; ese es el paso a seguir", consideró la concejala Celeste Lepratti. Pese a las consultas de La Capital no hubo declaraciones en el Palacio de los Leones.





El proyecto aprobado el jueves pasado en el Concejo Municipal dejó al socialismo en una posición distinta al voto afirmativo que el propio bloque hizo el 8 de noviembre pasado.

En aquella oportunidad, Cambiemos, el PDP y el justicialista Osvaldo Miatello se opusieron a la iniciativa de Lepratti que solicitaba el retiro de todas las imágenes religiosas en hospitales y escuelas públicas en Rosario. El argumento se funda en la laicidad de las políticas gubernamentales.

Sin embargo, tras la nota presentada por dos integrantes de la Mesa Interreligiosa al Concejo el pasado 28 de noviembre, el propio oficialismo planteó, en un proyecto de Horacio Ghirardi, convocar a todas estas entidades al diálogo.

"El Concejo Municipal ratifica su respeto y consideración hacia todos los credos que conviven e intervienen en nuestra sociedad y al accionar social y solidario que desarrollan en distintas instituciones", reza la declaración.

La nota girada al presidente del cuerpo, Alejandro Rosselló, con fecha 21 de noviembre fue firmada por decenas de personas, entre ellas pastores, vicarios parrioquiales y un referente de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía.

Algunos de ellos son integrantes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común, pero como ya se aclaró en este diario, no representan a la institución ni reflejan la opinión de la mesa, sino que suscribieron la carta a título personal.

Entre sus párrafos, se pide dejar sin efecto lo resuelto el 8 de noviembre y lo tilda de "una provocativa apuesta que desconoce el derecho a los principios de libertad religiosa". Además, agrega que "el Concejo Municipal aprobó una norma claramente inconstitucional".

También se afirma en la nota que "una sociedad nunca puede constituirse sobre las diferencias, la provocación de las minorías y la intolerancia; todo ello con el agravante de un trámite legislativo inusualmente rápido y sin intervención alguna de ninguna de las partes interesadas o afectadas".

Redundante

Lepratti, recogió el guante para hacer algunas consideraciones. "Lo que vimos el jueves era en relación a esta nota; por un lado plantea abrir el diálogo cuando la disposición del Concejo no es nueva sino que siempre estuvo esa posibilidad. La declaración de Ghirardi ratifica lo que este cuerpo deliberativo viene haciendo".

En relación a la situación del proyecto de su autoría aprobado el 8 de noviembre pasado, la concejala del Frente Social y Popular (FSP) indicó que "la intendenta Mónica Fein no ha vetado la norma, con lo cual debe llevarla a cabo y encomendar la gestión a la provincia. Estos son los pasos a seguir".

Con esta declaración, Lepratti vuelve a incluir a Fein en el debate. Cabe recordar que Ghirardi había justificado la reconsideración de la postura parlamentaria en la edición de ayer de este medio.

"Cuando Lepratti presentó el proyecto desde nuestro bloque nos encontrábamos en la difícil situación de estar a favor o en contra. Por eso, nuestra votación por la afirmativa. Hay una posición histórica, conceptual del socialismo que plantea la independencia del Estado hacia las religiones, pero no se nos va la vida en esta discusión", sentenció para finalizar: "No queremos divisiones estériles, y no es una discusión prioritaria en este momento".

Desde la Intendencia, y pese a varias consultas de La Capital, no hubo declaraciones al respecto.