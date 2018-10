Rechazan desde el Concejo la llegada de la tarjeta Sube si no hay subsidios al transporte

El municipio advirtió que no aceptará un desembarco parcial de la federal Sube. De lo contrario, sostendrán la local Movi.

La edila socialista Verónica Irízar admitió que aún hay muchas dudas al respecto y aseguró que el desembarco de la tarjeta no tiene sentido sin los descuentos en la tarifa.

"Pensar en irnos a una tarjeta que no tenemos garantizada la red de recarga y no sabemos que va a venir con los beneficios para aquellas personas que cobren la asignación universal por hijo, jubilados, pensionados y trabajadoras domésticas, la verdad que no le cierra a nadie", advrtió Irízar en diálogo con "Zysman 830" de La Ocho.

Embed #Zysman830 l ️@VeroIrizar: sin subsidios al transporte, rechazan la llegada de la tarjeta Sube. La Nación había anunciado que en noviembre ese sistema estaría en la ciudad. Pero, por el ajuste, el panorama es incierto. pic.twitter.com/sLv27GuX7w — La Ocho am830 (@laochoam830) 31 de octubre de 2018

La concejala explicó que actualmente estos beneficiarios sociales abonan sólo el 50 por ciento de la tarifa. "No tiene sentido que venga la Sube, un sistema que no sabemos cómo va a funcionar ni los beneficiarios de Ansés van a tener este subsidio que hace que todo el sector más vulnerable de la población de la ciudad pague la tarifa que sea menos de la mitad de la que puede pagar el resto".

De esta forma, para Irízar si la tarjeta de Nación -que se esperaba su desembarco en noviembre- no llega con los beneficios "Rosario sería la única ciudad donde van a traer la Sube sin tener los subsidios garantizados".

Al respecto dijo que el bloque de Cambiemos en el Concejo "no se ha expedido, ni hablado, ni ha hecho ningún planteo respecto de la quita de subsidios". Y que por el contrario, "dijeron que hay quita cuando en realidad nos están quitando a la ciudad 1500 millones de pesos que va a ser complejo de financiar".

