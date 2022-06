Reapertura de paritarias: Amsafé dice que el gobierno "no puede hacerse el desentendido"

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el titular de Amsafé fue consultado sobre las declaraciones que realizó esta mañana el gobernador Omar Perotti, quien afirmó que “no hay margen para reabrir las discusiones paritarias” en forma anticipada como ya lo han solicitado los gremios docentes

El dirigente respondió: “El gobierno provincial no puede hacerse el distraído o el desentendido de lo que pasó a nivel nacional. El viernes hubo un acuerdo en el que se estableció adelantar los tramos de aumento de agosto y septiembre para junio y julio con un incremento en septiembre y uno nuevo en diciembre que llega a un aumento del 70,8 por ciento. Y en la misma acta nacional se impuso que las provincias deben convocar al ámbito paritario para discutir la actualización salarial”.

Alonso afirmó que “el gobierno provincial que dice que no puede convocarnos es el mismo gobierno que en febrero aseguró que los trabajadores no íbamos a perder poder adquisitivo de nuestros salarios. Pero en los primeros días de junio, los docentes tuvimos un aumento que desde enero hasta mayo fue del 30 por ciento, igual que la inflación. Y el próximo tramo en agosto. Si el próximo tramo no lo adelantamos, perderemos poder adquisitivo del salario. Hay que adelantar los tramos de agosto y septiembre y hay que pensar un incremento salarial para activos y pasivos para que no pierda valor nuestro salario”.

Alonso adelantó que en caso de que el gobierno de la provincia no acceda a reabrir la discusión paritaria, Amsafé “comenzará a debatir en todos sus ámbitos institucionales la posibilidad de lanzar un plan de lucha. Allí vamos a definir las acciones a seguir. Si me preguntan si habrá conflicto, puedo decir que los docentes no tenemos el objetivo de llegar a un conflicto. Pero para que no haya conflictos, el gobierno de la provincia tiene que tener voluntad política y convocar al ámbito paritario, y allí tiene que mejorar los salarios de los docentes activos y de los jubilados. Estamos convencidos de que el gobierno tiene los recursos para mejorar el poder adquisitivo del salario y esto es lo que planteamos”, agregó.