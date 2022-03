Reapertura de comisarías: "Sin presupuesto ni recursos van a resultar ineficientes"

En una coyuntura preocupante en materia de seguridad y con políticas publicas erráticas y pendulantes desde hace por los menos diez años, los vecinos rechazaron la reapertura de cuatro comisarías de Rosario que habían sido refuncionalizadas o cerradas por obsoletas , ya que no cumplían con el requisito elemental de protección a la ciudadanía. Ahora, el anuncio contrasta con seccionales que en la actualidad no tienen móviles, están deterioradas y no cuentan con el personal suficiente. “Si las piensan reabrir así, sin presupuesto, ni 400 comisarías solucionan el problema de inseguridad”, calificaron desde la Red de Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad.

Ahora se pretende reabrir la 1ª, en Juan Manuel de Rosas 1350 de barrio Martin; la 11ª, en Lamadrid 272 bis; la 13ª, en San Nicolás 2023; y la 18ª, de Francia 3670. Salvo esta última, cuyo edificio está completamente abandonado, las tres primeras fueron refuncionalizadas para otras áreas de la policía (ver aparte).

Respuestas a las demandas

El anuncio parece estar a tono con una demanda que se escucha sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad, donde la presencia de un destacamento o seccional policial tiene una fuerte connotación social sobre los residentes de la zona de influencia.

Es que, al cerrarlas, la gestión socialista dejó a los vecinos descubiertos. Esa transición quedó en el medio del cambio de gobierno, y no se reemplazó con patrullaje, efectivos caminantes, cercanos, y un plan preventivo.

Según explicó Chimenti, la reapertura de las dependencias tiene como objetivo precisamente estar “cerca de los vecinos y facilitar su desplazamiento para efectuar reclamos y denuncias”.

No obstante, hay una realidad que se palpa casi cotidianamente cuando surgen reclamos puntuales y sale a la luz que muchas comisarías no tienen recursos logísticos y humanos. Un ejemplo de ello se dio esta semana cuando se alertó que un patrullero estuvo seis meses roto en la puerta de la seccional 7ª de barrio Agote.

Obsoletas

Referentes de la Red de Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad rechazaron la idea de reabrir las dependencias sin presupuesto ni plan concreto. Damián Longhi, de barrio Agote, fue terminante: “La realidad no pasa por reabrirlas si no tienen presupuesto. En la 7ª, que abarca hasta calle Paraná, hay un solo móvil y un segundo con las cubiertas pinchadas. No hay recurso humano ni logístico”.

El hombre cree que no se trata de una cálculo matemático, sino de una decisión política de fondo en relación al presupuesto. “Si abren 400 comisarías es lo mismo, porque no tienen patrulleros, motos, computadoras, y son tan ineficientes como siempre”, disparó.

Y adhirió al plan trunco que impulsó en su momento el socialismo. “Me inclino más al cierre de las comisarías porque quedó demostrado que son una institución obsoleta. Es ilógico que ahora se reabran. Es necesario un presupuesto, equipamientos, tecnología, policías caminantes y cercanos a la gente. Entiendo la realidad de otros barrios, donde las cerraron, no las reemplazaron con ninguna acción y se resintió el entorno”.

Viejas recetas

Para Melisa Herrera, referente de los vecinalistas de la ciudad, el anuncio de Chimenti contiene “viejas recetas que no resuelven nada. No funcionaron y por eso se cerraron en su momento. Acá es están faltando policías en la calle, móviles. Pedimos la presencia policial en la calle, no detrás de un escritorio”.

De acuerdo a esa lectura, entiende que la prioridad es “abastecer de recursos primero a las que hay y lo necesitan. Hoy vimos cómo se llevaban un móvil de la 7ª que estuvo seis meses con las cubiertas pinchadas. Por eso, que hagan estos anuncios no tiene sentido. Vemos que falla la prevención y estamos lejos de tener una policía integrada a los vecinos”.

Mole quieta en Acindar

Carmen es una vecinalista de barrio Acindar, en el distrito sudoeste. A pocas cuadras de su casa, en Crespo y Sabatini, se levanta un edificio emblema del plan de seguridad del gobierno anterior. La megaestación policial inaugurada en 2021 por el actual gobernador Omar Perotti, que hoy está inactiva.

Testigo de las contramarchas, calificó de “ridiculez” la idea de reabrir las comisarías. “Hace rato que estamos esperando que la megacomisaría se ponga en marcha según lo proyectado. De allí iban a salir los móviles para patrullar las cuadrículas, hay comedor, sala de tiro, vestuarios, tecnología. Iba a tener un director policial y otro civil. La inauguraron pero no está operativa y solo tiene gente de custodia”, describió la vecinalista.

“Eso se hizo con plata del Estado, con nuestros impuestos. Aunque lo haya hecho otro gobierno nos parece una estupidez no continuarlo”, recalcó. Según Carmen, “el proyecto estaba bueno porque jerarquizaba a la policía. Ahora se borra de un plumazo, está vacío inactivo, y no cumple la función para la que fue creado”.

Vaticinó que las comisarías concebidas bajo la idea actual “no sirven si los policías no están en la calle. En la megacomisaría iban a fichar y salir. Si detenían a alguien o atendían un caso de violencia de género estaba prevista la presencia de un médico. Era un proyecto superador. Ahora quieren reabrir las viejas. ¿Cuántos policías necesitan? Encima no hay móviles, no funcionan o no tienen nafta. Retrocedemos, no tiene sentido”, repasó la mujer.

image.png En el edificio de la seccional 11º ahora está el comando de la Policía de Acción Táctica (PAT) Sebastián Suárez Meccia

Idas y vueltas

En 2016 durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz se encaró un plan de refuncionalización y eliminación progresiva de las 36 comisarías y subcomisarías de Rosario. Según los relevamientos, se concluyó que, tal como fueron pensadas históricamente, ya no daban respuestas a los vecinos. No había confianza para realizar las denuncias, no eran operativas y anidó la corrupción.

Por eso, se proyectaron las seis estaciones policiales multimodales, con espacios modernos, tecnología, monitoreo de patrulleros en tiempo real conectados al 911 y a la central OJO, y condiciones edilicias dignas para brindar comodidad a los empleados policiales.

Además de la de barrio Acindar, está en obra un edificio similar en Uriburu e Hipócrates. Pero, tras el cambio de gestión, esas políticas quedaron a un lado, a la par del crecimiento del delito y el reclamo vecinal de mayor presencia policial preventiva y disuasiva, sobre todo en los barrios alejados del centro.

La 18ª está abandonada

La comisaría Nº 11ª (Lamadrid 272 bis) funcionaba en una casona que abarca los barrios Grandoli y Municipal. Luce con yuyales en su entorno, a pesar de estar activa para atender la logística de la Policía de Acción Táctica (PAT).

En la comisaría 13ª, San Nicolás 2023, funciona la Unidad Especial de Protección de Testigos. Los vecinos dicen que necesitan policías caminantes y cercanos ante una emergencia.

En la seccional 1ª, Juan Manuel de Rosas 1355, barrio Martin, se instaló la sede de la Brigada de Orden Urbano. La zona no sufre como otros barrios pero hay arrebatos. Los residentes quieren tener más a mano una espacio para realizar denuncias.

La 18º (Francia 3670), es el único inmueble cerrado y abandonado. Los vecinos ya alertaron que fue vandalizado y lo intentaron usurpar. Según indicaron, su reapertura beneficiaría a la zona.