El gobierno de la provincia, a través de la Agencia de Seguridad Vial, dispuso que en todos los operativos de control que se llevan adelante en las rutas del territorio provincial en el marco del Operativo Verano se llevarán a cabo tests para determinar el nivel de alcohol en sangre de los conductores.

El subsecretario del organismo santafesino, Osvaldo Aymo, confirmó hoy que la decisión se tomó para prevenir los siniestros viales que se producen como consecuencia de la existencia de automovilistas alcoholizados y que, por su gravedad, tiene como saldo víctimas fatales.

“La policía ya tiene las instrucciones y empezó a hacer los controles en todos los puestos que tiene desplegados en el Operativo Verano en la provincia”, advirtió Aymo en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y añadió: “No se solo habrá más controles sino que se harán durante todo el día”.

"Que aparezcan valores de 2,74, como pasó el otro día, es responsabilidad nuestra, porque no hacemos controles"

“Lo que nosotros planteamos es que haya controles a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, en todas las rutas de la provincia de Santa Fe”, enfatizó el funcionario provincial, y explicó: “Los conductores tienen que saber que pueden ser controlados en cualquier momento”.

Aymo destacó la necesidad de que se haga cumplir la legislación vigente, que permite 0,5 miligramos por litro de alcohol en sangre, y para hacerlo hay que hacer controles periódicos. “Si no se hacen los tests es lo mismo que nada”, aseguró, respecto de la polémica sobre la propuesta de “alcohol cero” al volante”.

alcoholemias.jpg

“Podemos poner menos diez, pero si no se hacen los controles es inútil”, señaló Aymo, y ejemplificó: “En Rosario se hacen 40 mil controles y la verdad es que no es nada para una ciudad de un millón de habitantes, más porque están focalizados en ciertos días de la semana, el resto de los días no pasa nada”.

“En el año 1995, cuando nace la legislación, se puso como límite el 0,5 como valor máximo permitido para autos particulares, cuando en Alemania era 0,8”, recordó el titular de la repartición provincial, y agregó: “Pusimos una norma más estricta que la de los alemanes, pero como nadie te controlaba era en vano”.

En ese sentido, aclaró que “el día que se hagan entre 300 y 400 controles cada mil habitantes no va a haber necesidad de tocar el 0,5 porque entre 0 y 0,5 no hay accidentes graves”. Y disparó: “Que aparezcan valores de 2,74, como pasó el otro día, es responsabilidad nuestra, porque no hacemos controles”.