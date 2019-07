Realizan actividades por el Día Mundial de la Hepatitis

En conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, se desarrollarán una serie de actividades preventivas y de concientización, entre ellas pruebas de detección y vacunación. El evento estará organizado por la secretaría de Salud Pública, el ministerio de Salud Provincial, el Rotary Club de Rosario y Rotaract Club Rosario.

Mañana, de 10 a 14, en la Plaza Montenegro (San Martín y San Luis), se realizarán pruebas conjuntas de hepatitis B, C y sífilis. Además, estará disponible la vacunación para adultos. También, de 9 a 12 en el hall de acceso del Hospital Centenario se realizarán pruebas rápidas de hepatitis C y vacunación para adultos de hepatitis B. En tanto, el sábado, de 9 a 13, en Santa Fe y Oroño, se harán pruebas rápidas de hepatitis C.

Esas pruebas están destinadas al público en general y se realizarán a través de la extracción de sangre y los resultados se entregan una semana después. Son voluntarias, confidenciales, gratuitas y no requieren de turno previo.

La hepatitis es una inflamación del hígado, en la mayoría de los casos provocada por un virus. Los más frecuentes son los virus de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. La hepatitis viral muchas veces pasa desapercibida y con el paso de los años puede progresar lentamente a enfermedad hepática grave.

Tanto la hepatitis A como la hepatitis B pueden prevenirse a través de vacunas. Estas se encuentran incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. Ante cualquier duda, siempre es importante realizar una consulta en los centros de salud.

No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir, para esto es fundamental no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigir el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes y usar preservativo. Además es importante utilizar sangre segura para las transfusiones, controles de embarazo, tampoco compartir cepillos de dientes ni máquinas de afeitar.

La detección temprana es fundamental.