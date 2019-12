El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Antonio Ratner, cuestionó el informe de la Fundación Libertad publicado ayer en LaCapital, que sostiene que los trabajadores del municipio ganan el 45 por ciento más que los empleados del sector privado. "Si cobran más es porque, por sus obligaciones laborales, trabajan más horas", aseveró.

"La realidad es que la Municipalidad de Rosario tiene 24 categorías, comenzando con la más baja, que es de 28 mil pesos por todo concepto. El básico no llega a esa cantidad, pero se compensa con una suma adicional para llegar a ese monto", detalló Ratner en declaraciones a La Ocho, y siguió explicando: "Puede ser que la estimación se haga con las horas extras, con algún tipo de extensión horaria".

"Todos los años, la Fundación Libertad publica algo contra los trabajadores municipales", advirtió Ratner, para luego añadir: "Hay que levantar la vara, nivelar para arriba; si alguien no gana lo que cobran los trabajadores municipales, que lo gane. Hay que generar ideas y proyectos para ver cómo los trabajadores pueden ganar más y no quejarse de los que ganan más".

"Que esta fundación haga todos los años el mismo comentario es provocar a aquel que no tiene la posibilidad de contar con un trabajo, o perdió el trabajo. Es como decirle ‘mirá lo que ganan estos y vos estás desempleado y en tu trabajo a vos te pagan menos'. Me parece que no aporta nada y da una visión negativa de un sector; en este caso, el municipal", espetó.

A su vez, Ratner aseguró que el estudio que compara los sueldos de los empleados municipales y los del sector privado "no es correcto" y puso a la salud pública como eje: "La mitad del personal municipal trabaja en la salud pública, hay siete hospitales, dos maternidades, 52 centros de salud y es la única ciudad que le garantiza a todos los vecinos el derecho de acceso a la salud".

"Acá todo vecino que necesita el acceso a la salud lo puede tener en los hospitales, los dispensarios, en el Cemar (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario). Además, cuando un juez dice que debe haber más controles en Pichincha, la tarea la hacen los empleados municipales", enfatizó Ratner.

A esa cuestión, agregó: "También tenemos la Calle Recreativa todos los fines de semana y muchas otras actividades que obligan a los trabajadores del municipio a cumplir hora adicionales. Lógicamente, esto hace que los empleados municipales cobren más, pero también trabajan más horas que el personal del sector privado".

"Nosotros exhibimos con orgullo haber discutido una paritaria desde hace tres años a esta parte que incluye la cláusula gatillo, que no es un aumento de sueldo, sino un recurso para acompañar el proceso inflacionario", recordó el secretario general del gremio municipal.

Tras ello, finalizó: "Más que discutir si se va a mantener la cláusula gatillo nos gustaría que pensáramos cómo vamos a mantener el poder adquisitivo del salario, y no que los trabajadores terminen pagando las dificultades que generaron otros. Vamos a defender el sistema, que no hace más que acompañar el proceso inflacionario".

explicaciones. El líder del sindicato de municipales, Antonio Ratner.