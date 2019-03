Ratner se quejó de que en la paritaria lo único que les ofrecieron fue "un café"

"Lo único que nos ofrecieron es un café", sentenció el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, para referirse a la falta de una propuesta salarial por parte del Ejecutivo local.

En lo que representa el segundo día de paro por segunda semana consecutiva, el gremialista aseguró que hasta el momento no han recibido una propuesta formal por parte de las autoridades municipales.

"Lo único que nos ofrecieron es un café para decirnos lo mal que estaban las arcas municipales. Jamás discutimos el tema paritaria con las autoridades, estamos como hace 90 días atrás: sin una propuesta y esperando que nos convoquen a una paritaria", argumentó Ratner.

También relativizó que la provincia vaya a descontar los días de paro a los empleados públicos. "Cuando Mónica Fein dice que esto le huele a un paro político, es porque la provincia especula para poder captar los votos de todos aquellos que están desencantados con el oficialismo", señaló en Telefé Rosario.

El titular del gremio de municipales de Rosario se expresó de esta manera, luego de que la intendenta hiciera declaraciones hoy, donde señaló que la medida de fuerza era "injustificable" y que el paro "se mezcla con el año electoral".

>> Leer más: Masiva y ruidosa movilización de los empleados municipales

En tanto, Ratner consideró que no va a haber una propuesta formal hasta que la Casa Gris no termine de negociar con los estatales. "Hoy finaliza el segundo paro de trabajadores municipales y hasta ahora no hemos tenido una sola propuesta salarial concreta para evaluar. Creo que se está especulando con lo que pase con los trabajadores estatales, ya que ningún intendente ni jefe comunal se anima a hacer una propuesta disociada a la que el gobernador le pueda ofrecer a sus empleados", concluyó.