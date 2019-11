"En diciembre finaliza la cláusula gatillo. Pedimos que siga esta herramienta de recuperación salarial hasta que acordemos las paritarias". De esta forma, el secretario general del Sindicato Empleados Municipales, Antonio Ratner, mostró su inquietud gremial en medio de una transición compleja en la que no está definido si la actualización automática de haberes estará incluida en el presupuesto 2020.

El estado de alerta ya está encendido. Ratner confirmó ayer a LaCapital que se solicitó una reunión con la autoridades electas y el responsable de la Secretaría de Municipios y Comunas para analizar qué prioridades tendrán las nuevas administraciones en materia de política salarial para los empleados públicos.

"Estamos en alerta. ¿Se podrá cobrar el aguinaldo el 18 de diciembre?, ¿quedarán las partidas para esto?", se preguntó Ratner y recordó que el próximo 6 de diciembre se deben abonar los salarios de los activos y el 10 del mes que viene, será el turno de que se perciban las jubilaciones.

Para abordar este tema, hoy el sindicato de los municipales llevará adelante un plenario ampliado donde "analizará los pasos a seguir en caso de un desdoblamiento salarial y fijará posición en esta coyuntura", indicaron. De ser así, (todo hace suponerlo) será el tercer mes consecutivo en que los agentes cobren las horas extras recién a partir del día 20. La reacción será idéntica también: marcha frente al Palacio de los Leones a media mañana, con quite de colaboración el resto de la jornada. En tanto, para hoy también está previsto que la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) se reúna con varios intendentes electos.

"Van a entregar la Municipalidad con una deuda estructural con varios miles de millones de pesos, en un contexto donde no se cobra más el Fondo Solidario, varios comercios no tributan Drei y Rosario no forma parte de la ley de Obras Menores. Queremos hablar tanto con el intendente Pablo Javkin como con el gobernador Omar Perotti para que nos digan con qué expectativa asumen y si se encontrarán con algunas cajas de Pandora", indicó Ratner.

Sobre el estado financiero de las cuentas públicas de las arcas rosarinas, el sindicalista subrayó que la intendenta Fein "deja una deuda importante, y con un mismo presupuesto debe afrontar el gasto social de una desocupación del 13 por ciento, pero en el marco de una adhesión al consenso fiscal al que adhirió la provincia y un juicio por una deuda histórica que Santa Fe no ha podido cobrar. Todo ello ha perjudicado también los fondos locales", destacó.

Ya sobre fin de año, y en medio del recambio gubernamental, Ratner no dudó en presagiar que "si se elimina la cláusula gatillo, habrá una situación conflictiva porque fue una herramienta que sin ser un aumento de sueldo resultó válida para acompañar el proceso inflacionario". En esta línea, el gremialista cuestionó una vez más las contradicciones que existen en el actual gabinete provincial. "El ministro de Gobierno Pablo Farías dice que no se sabe si pueden garantizar la cláusula, pero su par de Hacienda Gonzalo Saglione dice que está garantizada hasta diciembre", cuestionó.

En concreto, y en medio de la incertidumbre sobre su continuidad, el objetivo del sindicato es una vez finalizada la cláusula en diciembre continuar con la actualización "hasta que se continúe discutiendo de cara a las paritarias, y se defina la masa salarial para el año que viene".

También hubo cuestionamientos de Ratner hacia el gobernador electo y la decisión de Senadores de aprobar el presupuesto enviado por la actual administración socialista. "Perotti no dice nada sobre la cláusula gatillo, que termina el mes que viene", dijo el sindicalista para lanzar luego varios interrogantes sobre la decisión de la Legislatura: "¿Cómo se va a establecer la masa salarial para el año que viene dentro del nuevo presupuesto? El justicialismo levantó la mano para aprobarlo en el Senado pero sobre la continuidad de la actualización salarial, no sabemos nada", cuestionó.

Por último hubo un párrafo para los intendentes y jefes comunales que viene presentando dificultades en el pago regular a los agentes públicos en la provincia. "No creo que nos puedan garantizar algo los mismos que aplican medidas de precarización, suspensión de contratos, que no nos pagan en término, desdoblan el salario y pagan en cuatro cuotas", fustigó con dureza.