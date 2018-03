Ratner pidió que los municipios "mejoren" la propuesta a los trabajadores

El secretario general del Sindicato de Municipales de Rosario, Antonio Ratner, calificó como "buena" y "saludable", la reunión que mantuvieron hoy con los representantes de intendentes y presidentes de comunas en Santa Fe, donde le hicieron un 16,5 por ciento de aumento, en tres tramos, con la inclusión de la cláusula gatillo, tras una nueva reunión paritaria realizada en la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas en Santa Fe. "La rechazamos y la consideramos insuficiente", plantearon, ya que están "convencidos" de que "se puede mejorar".

"Fue una buena reunión, porque, si bien no hubo un acuerdo definitivo, superamos la oferta del 15 por ciento que querían imponer. Por ahora el 16,5 en tres veces (además de la inclusión de la cláusula gatillo) que ofrecieron no alcanza pero al menos fue superadora", admitió Antonio Ratner, secretario general del gremio de los municipales de Rosario, en diálogo con La Capital.

"Es insuficiente lo que ofrecieron y por eso fue rechazada, y también porque estamos convencidos de que se puede mejorar", agregó.

Si bien calificó la reunión como "positiva", el dirigente gremial de Rosario se mostró inquieto por la "segmentación", ya que la propuesta es "en tres pagos" y "no se establecieron las fechas", aunque calificó como de necesario el hecho de que "se acorten los plazos", no tanto en la cantidad sino en los tiempos de implementación.

Ratner no quiso generar polémica y advirtió que el viernes, tras la reunión con los estatales, va a haber más precisiones sobre el porcentaje de incremento, pero consideró que el lunes "es un día bisagra para ver si llegamos a un acuerdo o ver qué dirección tomamos si no lo hay", más allá de que desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe -Festram- señalaron que si no hay un acuerdo habrá un paro de 48 horas.

El secretario general de los municipales de la ciudad también celebró el hecho de que "se pudo perforar ese 15 por ciento que querían imponer desde el gobierno", y aclaró que si bien "no pusimos la vara alta, ni quisimos poner porcentajes", la realidad marca que "la escalada inflacionaria, los tarifazos, el ajuste de los dos primeros meses del año ha generado una pérdida del poder adquisitivo del salario que exige un incremento de los sueldos más cercano a esa tendencia que se estima muy superior al 16,5 % ofrecido".