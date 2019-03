Ratner criticó a Fein y dijo que la postura de los municipales es "inamovible"

El secretario general del Sindicato Municipal de Rosario, Antonio Ratner, criticó a la intendenta Mónica Fein luego de que desde el municipio marcaron la posibilidad de descontarle los días a los trabajadores que se adhieran al paro de 48 horas planteado para el martes y miércoles próximos. "Si ella quiere adelantar su partida de la Municipalidad, que la adelante. Pero nos parece que les tiene que dar paso a los que van a negociar por el municipio. Tiene que confiar en sus secretarios que van a las reuniones", justificó.

En cuanto al planteo de la posibilidad de que aquellos municipales que se plieguen a la medida de fuerza que tendrá lugar el martes y el miércoles próximo no perciban retribuciones por esos días, dijo: "No son más que respuestas espasmódicas. No tiene otra salida que la amenaza, si hacés esto te hago esto".

Y continuó: "Todos los que estuvimos en la paritaria podemos demostrar que fue una reunión cordial donde se pudo debatir, intercambiar opiniones con vehemencia y también disentir. Que ahora la intendenta salga con los tapones de punta a amenazar no es lo ideal".

Ratner atribuyó la decisión de descontar los días a que "la intendenta se quiere ir, de hecho se está por ir y no es conveniente echar leña al fuego. En todo caso, lo que hay que hacer es aportar creatividad, ideas, opciones y la tranquilidad que hay que tener para arreglar una política salarial en un contexto donde todo indica que los que siempre pierden son los trabajadores".

Por último, aseguró que el paro "es inamovible en tanto no aparezca una oferta que se acerque a nuestro pedido que es muy sencillo, queremos una cláusula gatillo como la que se cobró en 2018. Que no sea temporal ni que esté atada al proceso electoral. Queremos una cláusula gatillo que no este vinculada a la recaudación porque nosotros no somos responsables de los manejos de los fondos de los municipios".