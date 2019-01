"Estamos trabajando en la reconstrucción de nuestro camping", dijo esta mañana el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner, en referencia al terreno de 250 metros de costa que el gremio tiene en estado de abandono.

Tal como publica hoy La Capital, el sindicato tiene abandonado un predio de unas 4,5 hectáreas linderas al Acuario del Río Paraná. El espacio se lo entregó la intendencia en 1970 y le fue renovando la cesión, la última en octubre de 2017.

En ese entonces el Concejo le renovó por 25 años la concesión del predio, con el anuncio de un proyecto para recuperar la playa para el uso público.

"Se empezó a recuperar la zona de la glorieta con la construcción de un bufet, parrilleros, un salón de fiestas y baños nuevos. Se viene trabajando", contó Ratner a "Procopio 830" de La Ocho.

Embed #Procopio830 "La provincia iba a recuperar la playa para los rosarinos. En lo que respecta a nuestro camping, estamos trabajando en la reconstrucción, vamos a mostrar los planos y los adelantos que hacemos en obras. El diseño responde a Planeamiento Municipal" @RatnerAntonio pic.twitter.com/RTbkiBsCeE — La Ocho am830 (@laochoam830) 8 de enero de 2019

El secretario general del gremio municipal aclaró que si a la entidad gremial le corresponde "un aporte importante", en paralelo "la provincia iba a recuperar la playa para los rosarinos".

"Aquí una de las dos partes no cumplió y no nos hacemos cargo de la parte que no nos corresponde", apuntó Ratner.

Inversión. El dirigente dijo que en el lugar invirtió más de 13 millones de pesos en la construcción de nuevos espacios y lugares "para el esparcimiento y diversión de los trabajadores municipales".

abandono0 Elocuente. Así estaba ayer la zona lindera al Acuario, donde debería haber una hermosa playa. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Respecto de los escombros que se pueden ver en las fotos que publica hoy La Capital, dijo que son "para aumentar el nivel del terreno, porque la última inundación se llevó toda la arena y había que levantarlo. Y para eso se agrega tierra y escombros y sobre eso va la arena".

"Esa parte le corresponde a la municipalidad y a la provincia. En lo que respecta al sindicato, estamos trabajando en la reconstrucción del predio", agregó.