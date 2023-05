Ratificaron en su cargo a la titular de la Agencia Contra el Lavado de Activos

Lo hizo el Concejo, que por ordenanza y tras ocho meses de la creación del organismo, debía avalar o no la continuidad de María Paula Bruera

La ordenanza que puso a rodar la agencia contra el lavado de activos está a punto de cumplir 10 meses. Un dato significativo que apuntala las estrategias de la Intendencia en la fiscalización de las inversiones que pudieran tener origen criminal, se dio la semana pasada en el Concejo Municipal, cuando se ratificó la designación de Bruera. Hubo catorce votos a favor y cuatro abstenciones. Esa instancia se estableció en una cláusula transitoria de la ordenanza Nº 10.370, donde se estipulaba que a los ocho meses del nombramiento, los concejales debían ratificarla o no en su cargo. Previamente, Bruera aportó a los concejales un detallado informe acerca de su gestión.

Abarca la reventa y alquiler de vehículos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; hoteles, hostels y alojamientos transitorios; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcción o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; compra o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises.

Si tras el análisis de la documentación se detecta alguna inconsistencia, la agencia aplica un protocolo de “alertas sospechosas” (AS), pero no significa la paralización del trámite. Esa información se reporta a la Unidad de Información Financiera (UIF), y eventualmente al Ministerio Público de la Acusación (MPA); Procunar o Procelac.

Tras la confirmación en el cargo, LaCapital dialogó con Bruera y con la titular del área Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti. Ambas valoraron el respaldo del Concejo, repasaron el trabajo realizado hasta el momento y destacaron el sentido preventivo de la normativa como instrumento de control administrativo.

Capacitación, trámites y vinculación

“Adaptamos los trámites que abarcaban unas diez áreas y plataformas. Luego modificamos algunos por plataforma y otros en habilitaciones, como las licencias de taxis o en Planeamiento, para que se incorpore como obligatoria la documentación adicional que se pide a partir de la ordenanza”, indicó Conti. Y recordó que la Unidad de Control, además de Bruera, está integrada por otros dos profesionales: un contador y un abogado.

La funcionaria recordó que el área primero trazó un plan de vinculación externa con otros organismos, como Afip, Procunar y Procelac. Calificó al convenio con la UIF como “el más importante, por la materia que tratamos. Se tiene contacto semanal con la UIF, es operativo y la presentación de las alertas de la Municipalidad se hacen en sobre lacrado y cerrado”, detalló.

En relación a la colaboración con el MPA, Conti entiende que es “más difícil, aunque se viene charlando. Nuestros alertas no son denuncias, entonces ellos no tienen el piso mínimo que exige la ley para recibirla. Porque no decimos que hay delito, advertimos que puede existir una irregularidad”. Igualmente, Bruera aclaró que si se detecta un delito o sospecha de su configuración, “el municipio inmediatamente hace la denuncia”.

Para Conti, el trabajo de la agencia se facilita con los perfiles digitales (a través de rosario.gob.ar) porque el vínculo de la ciudadanos con el Estado queda automatizado y registrado. “No se vuelve a presentar documental, cuando antes se tenía que buscar secretaría por secretaría. Ahora es a través del perfil digital, que tiene todo unificado. Para la investigación es un avance enorme”.

Las funcionarias aportaron que ahora la agencia perfila “el tipo de análisis de riesgo de los trámites”, y para ello implementan dos mecánicas de trabajo: un primer filtro en el empleado que lo recibe, que si observa un dato o elemento sospechoso lo debe reportar a la agencia. Y si no lo identificó, los profesionales de la agencia hacen un monitoreo permanente de los expedientes, que denominan “supervisiones específicas”.

Además existen “las supervisiones integrales”, cuya premisa es controlar cómo se aplicó la ordenanza en las oficinas. “Las específicas son para cada trámite en particular, los miramos con determinados perfiles, más a nivel persona jurídica, no al individuo”.

En ese sentido puso como ejemplo “las figuras de fideicomiso”, si detectan que tardan en inscribirse. “De los controles específicos pueden surgir alertas que no están relacionadas con lo que advierte el empleado. Tenemos una matriz del riesgo y miramos en detalle”.

Según Bruera, “se puede pensar que es fácil detectar el lavado de activos, pero no es así. Necesitamos esa mirada nuestra más entrenada, no podemos cargar a los empleados. Ellos pueden ver que el balance está, pero no leerlo, o que dentro de las habilidades que tienen distingan una situación anormal”.

La titular de la agencia antilavado remarcó que existe “mucho contacto con las reparticiones sobre consultas de la nueva documental, si alcanza, si es suficiente o correcta. Es una función de asistencia hasta que las reconozcan. Es un trabajo que llevó tiempo y buena voluntad de todos los empleados. Pero están respondiendo muy bien, igual que los vecinos cuando inician un trámite”.

"Aval a nivel estatal e institucional”

Tras ser confirmada por el Concejo Municipal como titular de la Agencia Municipal Contra el Lavado de Activos, Bruera indicó que sintió “tranquilidad. Ya veníamos trabajando firmemente. Se me receptó como jefa de la agencia independientemente de que sea provisoria o no. A nivel personal, que te acompañe el Concejo, que representa a todas las fuerzas políticas de la ciudad, es elemental. Es un aval a nivel estatal e institucional”.

Sobre el espíritu de la ordenanza, recalcó que tiene un espíritu “preventivo”, y que una de sus premisas es que “no aprovecharan y usaran los recursos del Estado para blanquear dinero. No queremos que nos usen de herramienta para eso”.

En esa línea, destacó que si eso ocurriera, se pone en juego “el factor reputacional del municipio como institución, que puede ser percibido como débil o ausente de confianza. La ordenanza profesionaliza los trámites. Si uno va a comprar un auto o abrir una cuenta en un banco, hay que presentar un muchos papeles”.

Y en esa sintonía se preguntó: ¿por qué no lo debería hacer alguien que va a construir un inmueble de más de 1.000 metros? No es exagerado y nos asegura proteger al Estado local. Y también a las reales inversiones, a personas que hacen las cosas bien y tal vez tienen la competencia de otro que está lavando dinero”.

El Estado asume responsabilidades

Para Juliana Conti, con la agencia antilavado “se asumen responsabilidades. Antes de esta ordenanza un chico de 20 años podía pedir habilitación para un bar con 10 millones de dólares, y se otorgaba la habilitación comercial. Ahora no debería pasar. Hay que presentar balances, informes de contador, acreditar actividad y hacer una declaración jurada. Esa actividad previa puede servir para una investigación”.

Bruera se trazó objetivos a corto plazo con desafíos concretos. “Queremos seguir la vinculación con los organismos provinciales y nacionales que nos aportan mucho, e implementar estadísticas, que nos sirven para ver la cantidad de trámites en cada rubro, si hay variaciones, si mutan hacia otro tipo de habilitaciones. Es un trabajo de análisis”.

Con esa información, buscan aproximaciones sobre las conductas comerciales. “Nos queremos dar un año para tener un número real. Por ejemplo, cuántos trámites se dejaron de hacer a partir de la ordenanza, y que antes se hacían porque no tenían que presentar documental, o cuanta gente disuadimos. Vamos a sumar datos para tener una lectura de esas situaciones”, insistió Bruera.