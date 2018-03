con el diploma. El ex mandatario junto al rector de la UNR.

con el diploma. El ex mandatario junto al rector de la UNR. Gustavo de los Rios

En una emotiva ceremonia, ante decenas de rosarinos que lo ovacionaron, Rafael Correa recibió ayer el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El ex presidente de Ecuador fue muy crítico con la mayoría de los gobiernos del continente, ya que "hay retrocesos a nivel de conquistas sociales en América latina" y reivindicó las políticas de "integración y de desarrollo con inclusión" que llevaron adelantes gobiernos de signos progresistas durante la década pasada.

Y hasta pidió disculpas a los argentinos por el desembarco en el país de su compatriota, Jaime Duran Barba, como asesor estrella de Mauricio Macri.

Correa recibió el máximo reconocimiento académico de la UNR ante un Espacio Cultural Universitario (ECU) que lució repleto. Incluso hubo gente que se quedó con ganas de escuchar la disertación del tres veces presidente ecuatoriano.

Previo a su clase "magistral", Correa brindó una conferencia de prensa. Allí analizó el contexto regional y reflexionó: "Ha cambiado la dirección política de muchos gobiernos. Algunos de manera legítima como aquí; pero lo de Brasil es impresentable y América latina mira para otro lado".

Luego, ante una consulta sobre Duran Barba disparó: "Es un descarado, lo que está pasando en Ecuador es por él", aseguró. "El tiene su libro en el que dice descaradamente que somos simios emocionales, que el show es más importante que la realidad, que el rol de los medios para distorsionar esa realidad es clave y que al adversario político hay que destrozarlo. Eso es lo que están haciendo en Ecuador y me temo que aquí también", sostuvo.

En su disertación ante docentes y estudiantes, Correa retomó sus cuestionamientos hacia el presente latinoamericano. "América latina vive un presente de retroceso, no ya con golpes militares, sino de la mano de elites, medios de comunicación y una justicia al servicio de los más fuertes", remarcó.

Para el ex presidente ecuatoriano, en el continente "el pasado está de vuelta, con discursos y prácticas que nos han sumergido en el subdesarrollo a lo largo de 200 años".

En otro tramo, Correa enumeró los logros de sus gestiones en Ecuador, "donde en diez años, una década ganada, logramos reducir la pobreza en base a fuertes inversiones en educación y salud, agrandando la economía y apostando por la redistribución del ingreso".

Hubo un pequeño momento de tensión en su exposición cuando una persona le gritó a la distancia. "No se preocupen, que me digan dictador o populista es parte del libreto, me están persiguiendo por América latina", dijo entre risas.

Después analizó las razones por las cuáles América del Norte tuvo a lo largo de los años más desarrollo económico que el sur.

Esa diferencia Correa la explicó por la "igualdad de oportunidades" que hubo en Estados Unidos, aunque con "exterminio de los indios y segregación de los negros",

Antes de recibir el diploma de parte del rector de la UNR, Héctor Floriani, el decano de la Facultad de Ciencia Política, Franco Bartolacci, fundamentó el reconocimiento académico.

Bartolacci no ahorró elogios para Correa, a quien describió como "un defensor de la democracia, los derechos humanos, la integración latinoamericana y la emancipación de los pueblos". Y luego lo calificó como una "referencia política trascendente e influyente".

Mucho más que una foto local

La distinción académica al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, sirvió para que concejales de distintas fuerzas políticas progresistas confluyeran por primera vez en una foto pública, a semanas de plantearse una posible interna abierta amplia para la Intendencia, en un virtual frente anti Cambiemos. Los ediles María Eugenia Schmuck (UCR), Roberto Sukerman, Norma López y Andrés Giménez, del PJ, más Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) y Juan Monteverde, Caren Tepp y Eduardo Trasante (Ciudad Futura) subieron al escenario juntos para otorgarle a Correa el decreto del cuerpo que lo designó Visitante Distinguido de la ciudad de Rosario.