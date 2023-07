Radiografía de las Paso santafesinas: urnas desbordadas, autoridades ausentes y poco voto joven

Llegan a las escuelas a primera hora y se quedan hasta que se envía el último telegrama. Durante la jornada, observan la conformación de las mesas, las actitudes de los votantes, la relación entre los actores, cómo se vinculan los fiscales, entre otros puntos. Su directora, Lourdes Lodi , explicó en diálogo con LT8 que "la idea no es ponerse en auditor sino poder hacer recomendaciones para que los procesos electorales sean más ágiles y eficientes".

Sin embargo, hubo inconvenientes. Entre las observaciones, Lodi destacó la baja concurrencia de las autoridades de mesa que fueron convocadas de manera oficial y recordó que es clave en el proceso electoral que quienes son citados para ejercer ese rol lo hagan. "Puede haber buena intención de los ciudadanos y fiscales, pero si la autoridad de mesa no está capacitada ni sabe cuáles son los pasos a seguir, se deslegitima todo el proceso", señaló.

En ese sentido, indicó que si se sabe que hay elecciones "hay que prever la convocatoria a las autoridades con antelación y no esperar a último momento". Entre los errores más frecuentes está llenar mal los documentos electorales y no firmar las boletas electorales, entre otros. "Quienes termina ejerciendo esa función muchas veces son los fiscales. Vemos buena intención pero no es así como debe ser hecho el procedimiento", agregó.

"No entra la boleta en la urna", fue el principal comentario de los rosarinos el pasado 16 de julio. Al salir de las escuelas y también en las redes sociales. El tamaño de la boleta única en la categoría concejales era la más grande, con 54 precandidatos, pero también hubo complicaciones con el resto de las categorías.

"No se probó la capacidad de la boca de urna. La boleta única era más grande y obligaba a hacer un tercer doblez", aseguró la especialista. Para el mediodía la mayoría de las urnas estaban desbordadas y cada autoridad de mesa daba diferentes respuestas. "Esto empieza a generar sospechas y se genera un mito urbano sobre situaciones de fraude que no identificamos", analizó.

Por último, el Observatorio Político Electoral posó la lupa en los chicos y chicas que se acercaron a emitir su sufragio en el debut del voto joven en la provincia de Santa Fe. Si bien estaban habilitados para las elecciones nacionales, recién a partir de este año pueden hacerlo en las elecciones provinciales. Aproximadamente hubo entre 1 y 3 jóvenes en cada mesa. "Nos pareció un número bastante bajo", dijo Lodi.

Los pocos menores de 18 años que se acercaron a votar fueron acompañados por sus padres, quienes los asistieron, y los vieron "en modo forzado" y "poco informados". "En vista de los comicios nacionales y la elección general de septiembre sería oportuno que desde las escuela pudiesen trabajar desde qué se elige, cómo se elige, cómo impacta el voto y cómo se distribuyen las bancas", concluyó la politóloga.

Que los chicos no se hayan acercado no es de extrañar. Las Paso estuvieron marcadas por bajos niveles de participación, con un promedio del 60% de electores del padrón en las mesas observadas.

Recomendaciones para mejorar el proceso

De los inconvenientes observados, y de su análisis, el OPE propuso algunas modificaciones. Entre ellas, se destacan:

- Convocar a las autoridades de mesa con mayor antelación para prever reemplazos en casos de ausencia y que haya tiempo necesario para capacitarlos.

. Ante el faltante de autoridades, sugiere que las mesas puedan terminar de conformarse con tres autoridades durante la jornada, aunque no estén presentes al comienzo.

- Disposición de mesas en espacios accesibles. Garantizar, al menos, una mesa accesible para personas con limitaciones en su movilidad.

- Cartelería informativa en el ingreso de los locales de votación (hubo varios casos en que, por distintas razones, no estaba y generó circulación innecesaria de los votantes para averiguar dónde les tocaba). Y que estén visibles los afiches con listas completas de las categorías legislativas, en pasillos y dentro de las cabinas de votación.

- Intensificar la campaña de invitación a la ciudadanía para chequear en la web correspondiente el padrón y verificar su local y número de mesa de votación. Como hubo cambios, se generó alguna confusión y deambular de electores por varias escuelas. Informar, además, que en las PASO nacionales no necesariamente se votará en la misma escuela/local que el 16 de julio.

- Garantizar que las bocas de la urna admitan el ingreso de las boletas correctamente dobladas, sin necesidad de un doblez extra. Realizar antes simulacros con materiales reales para evaluar capacidad y resistencia emulando el escenario más comprometido: que vote la totalidad del padrón. Esto, sobre todo, para las próximas primarias (en las generales, con las depuraciones de espacios y candidatos, el problema es menor).

- Mejorar el troquelado de los talonarios y proveer reglas y/o tijeras para una extracción más segura de las boletas.

- Profundizar las campañas públicas y pedagógicas sobre cada proceso electoral. No sólo informando los candidatos y listas en competencia, sino las características del sistema electoral, qué cargos se votan en cada elección, en qué consiste una primaria, con qué sistema se emitirá el voto, motivos o formas de anulación del voto, documentos necesarios para votar. Este año, en especial, por las sucesivas fechas electorales nacionales y provinciales, con boleta sábana y única respectivamente.