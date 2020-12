"El rabino caminaba solo y tres personas lo sorprendieron desde atrás. En un ataque cobarde y antisemita, primero lo agredieron verbalmente con insultos, pero de inmediato pasaron a golpearlo a puñetazos. Los insultos que le propinaron tenían que ver con la religión que no se pueden reproducir", remarcó el presidente de la Daia local.

Este martes, en la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal se llevó a cabo la audiencia de suspensión de procedimiento a prueba a Lucas Jeremías B., Rubén Darío P. y Agustín B., por los delitos de lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas mediando odio religioso, en concurso ideal y en calidad de autores.

Este jueves, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, se refirió a la audiencia realizada este miércoles y en donde se les impuso a los tres jóvenes agresores realizar tareas comunitarias y allí destacó que "de nuestra parte no queríamos que se llegaran a instancias extremas de cárcel". Tawil consideró que la sanción significó "un paso humanitario, que es lo que quería. No me interesa el castigo per se sino la lección, que los chicos aprendieran la lección, que hayan podido pedir perdón, que hayan podido recapacitar y arrepentirse y en lugar de esa actitud agresiva hacia el diferente, que tengan ahora una positiva hacia alguien que es diferente. Por eso sugerimos que haya un tipo de cooperación humanitaria que se va a hacer en el hospital Samco de San Jorge, que es donde ellos viven. También tendrán que pasar un curso sobre el Holocausto Judío".

El titular del templo Beit Jabad, consideró que si bien la pena puede resultar "insuficiente", se convierte en "una pequeña luz".

"Estamos en la festividad judía de Januká (también conocida como la Fiesta de las Luces o Luminarias y donde se conmemora la rededicación del Segundo Templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el Imperio seléucida), que nos enseña que una pequeña luz disipa mucha oscuridad. Esto es una pequeña luz para ellos y puede ser ejemplo para otros. Tenemos que comenzar a pensar en una sociedad mucho más de cooperación, de respeto al diferente y de tolerancia. Nuestra idea es civilizar un poco más a la sociedad", se explayó.

Un encuentro antes de la audiencia

El rabino recordó que antes de la audiencia mantuvo un encuentro con los tres jóvenes que lo agredieron y mantuvieron una charla amena a pesar de que se mostraban "tímidos y avergonzados": "Estos chicos reconocieron la autoría de la agresión y se arrepienten. Creo que son gente buena, gente de bien. Simplemente que la juventud los llevó a reírse y burlarse del diferente, y eso muchas veces termina en agresión", recordó el religioso.

Tawil acotó que luego de ser agredido y al momento de ser detenidos, pidió a las autoridades que sus atacantes quedarán alojados en la Fiscalía y no en una cárcel común para que estuvieran en una mejor situación. "Yo no busco vengarme, yo busco que la gente entienda de que si va un judío caminando por la calle no tienen porque gritarle ni insultarlo. Por el contrario, el judío es una de las personas que más aporta a la sociedad positivamente con su ejemplo", redondeó la entrevista.