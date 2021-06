Si bien sus clientes de la agencia de lotería de Santa Fe al 4000 pueden dar fe de que está vivito y coleando, no ocurre lo mismo en el banco donde tiene una cuenta ni en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés). Todo comenzó cuando quiso utilizar su tarjeta de débito en un cajero automático pero no pudo hacerlo, porque aparecía como inhabilitada.

"Fui a hablar al Banco Nación, donde me atendieron muy bien", contó Rubén, pero rápidamente entendió que algo no marchaba correctamente. "Vi que la chica titubeaba, no me decía nada... «Vos estás muerto desde el 11 de junio», me dijo", contó entre risas.

El agenciero cree que podría tratarse de un error burocrático o un intento de fraude. "Yo podría haber hecho algo extraño, una estafa, una tramoya, algo así. La otra posibilidad es que te maten, desde el punto de vista práctico, que te hagan pasar por muerto y te cobren los seguros", razonó, en diálogo con Telefé Rosario.

Lejos de enfadarse con las complicaciones de su "muerte", Rubén lo toma con buen humor. "Me río, ¿qué querés que haga?", repite, mientras se dirige a su agencia de lotería a continuar trabajando, como cualquier otro mortal.