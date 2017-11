Un inspector de tránsito que habría aceptado una coima de parte de un automovilista que no tenía la documentación de su vehículo en regla fue separado preventivamente y se le inició un sumario administrativo tras ser filmado por el acompañante del conductor y, si se comprueba el hecho, podría ser exonerado del plantel de empleados municipales.

El video donde se ve la falta de ambos -tanto del conductor que coimea como del inspector que acepta el soborno- trascendió en las últimas hora, si bien desde el municipio no lograron determinar el lugar, la fecha ni la hora en que sucedió el hecho.

Las imágenes fueron registradas en uno de los accesos a Rosario -que no queda identificado en el video- cuando un inspector de tránsito solicita los papeles del auto al conductor de un vehículo y éste no pudo justificar la titularidad del mismo al no poseer la tarjeta verde habilitante.

Embed Identificaremos al inspector y será exonerado. Gracias — Gustavo Zignago (@gustavozignago) 22 de noviembre de 2017



A partir de allí comienza a correr el video, que es filmado por un acompañante del conductor. En un primer instante se aprecia como el conductor firma el acta de infracción e introduce entre las páginas de la planilla una suma de dinero, que serían unos 250 pesos.

"Escuchame, entonces me decís que con el papel de compra venta yo puedo andar...", se escucha decir al conductor. Y allí el inspector comienza a dar una clase magistral de cuál es el procedimiento para obtener la titularidad del vehículo.

En declaraciones a La Capital, el director de Tránsito, Gustavo Adda, indicó que "el inspector de tránsito fue identificado -no se dio a conocer su identidad- y fue suspendido preventivamente en sus funciones. Se inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y las partes deberán hacer sus correspondientes descargos".

"Vamos a citar al conductor para qué de su testimonio y hay que ser cautos y esperar para ver cómo evoluciona la investigación", amplió el titular de Tránsito.

Al ser consultado sobre si este era un hecho aislado, Adda explicó que "si hubiera más de este tipo de hechos estaríamos hablando de que tendíamos más videos. Hoy hasta las propias unidades del municipio cuentan con videocámaras y con la tecnología se puede hacer cualquier cosa".

Cuando se le preguntó qué pasaría con el inspector si se comprobara que incurrió en el delito de cohecho, Adda señaló que "podría corresponderle la cesantía o la exoneración del plantel municipal, dependiendo de la gravedad del hecho"