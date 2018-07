Quino desmintió una Mafalda con el pañuelo celeste

En el marco del debate nacional por el proyecto de legalización del aborto en el Congreso Nacional surgió una polémica sobre la figura del caricaturista gráfico Quino, creador de Mafalda, quien tuvo que salir a negar a través de un comunicado en las redes sociales que haya autorizado el uso de la imagen de su personaje más emblemático a favor de la campaña "Salvemos las dos vidas", vistiendo un pañuelo celeste.

Es que en las últimas jornadas circularon por las redes sociales una serie de imágenes y frases que fueron vinculadas a Joaquín Lavado (Quino), de 86 años, marcando una postura a favor del movimiento que busca que no se avance con el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, al pedir que le saquen el pañuelo verde a su personaje.

De acuerdo a ese textual falso, del que se desconoce su procedencia, Quino habría dicho: "Me han comentado cómo se está utilizando sin mi permiso la imagen de Mafalda en la campaña de legalización del aborto (cosa que me enoja), pero aprovecho para aclarar que Mafalda siempre estará a favor de la vida, por lo tanto no le pongan el pañuelo verde, porque su color es el celeste".

Más allá de esto, en las últimas horas, a partir de un comunicado publicado por Fabián Salvioli, un reconocido abogado de Derechos Humanos en su página de Facebook, se conoció el malestar de Quino por esta campaña falsa. Desde allí el profesional aseguró que el texto escrito por el propio Quino le llegó a través del sobrino del ilustrador.

Ese comunicado oficial reza: "Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones".