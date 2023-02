"Quiero cumplir el sueño de vivir del canto y cantar en un estadio"

"Me preguntaron si quería cantar, les dije que sí y me mandé", dijo Valentino con voz dulce del otro lado del teléfono. El adolescente de 14 años del barrio Tablada que este miércoles fue ovacionado en el Polideportivo Balneario Saladillo cuenta a La Capital no solo que disfrutó cantar frente chicos y grandes del barrio, sino que le encanta hacerlo todas las veces que puede desde que tiene cinco años. "Empecé con mi abuelo acompañándome con la guitarra y ahora lo hago a la gorra en los bares", relató a pocas horas de que su imagen se haga viral a través de las redes sociales y convencido de lo que quiere. "Quiero cumplir el sueño de vivir del canto, cantar en lugares grandes, cantar en festivales, cantar en un estadio", afirmó sin quedarse en chiquitas.