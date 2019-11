Quieren instalar un pene gigante en la peatonal

El expediente 252.648, contenedor de una solicitud que tramita el artista plástico rosarino Cristian Varela (27), dice formalmente en la carátula, "solicitud de uso del espacio público". Sin embargo, lo que este artista enfocado en la deconstrucción del arte pretende es colocar, el 15 de noviembre, de 9 a 15, un "falo hecho de basura" de 2 metros de alto por 1,20 metro de diámetro en la esquina de Corrientes y Córdoba, con la idea de expresar un doble mensaje a favor de la libre autopercepción y el medio ambiente. Por el momento, desde el Concejo declararon "improcedente" la solicitud y aclararon que el hecho deberá pasar por la Secretaría de Cultura y Educación o por la de Ambiente y Espacio Público.

Varela presentó una solicitud en el Concejo Municipal en la que cuenta más sobre el doble mensaje: que el espectador de la obra vea "el reciclaje de materiales que dañan nuestro planeta (ya que la obra está construida con materiales reciclados), y el reciclaje del falocentrismo, ya que a simple vista se puede ver que la obra es un falo hecho de basura".

El artista, que tuvo que dejar sus estudios temporalmente por estar sin trabajo, contó a LaCapital: "Vengo trabajando hace rato con un estatuario exhibicionista, y además en mi familia reciclamos muchas cosas que se usan en la casa y demás".

Además de contar que sería la primera vez en exponer en la vía pública, comentó que está sin trabajo. Atender un autoservicio y realizar ilustraciones para un escritor eran las actividades que le permitían pagarse los boletos del colectivo y los materiales de la Facultad de Humanidades y Artes, estudios que tuvo que dejar momentáneamente para priorizar las cuestiones básicas, como la comida o los impuestos, que afronta dando talleres de arte.

"Es dar mi punto de vista, una búsqueda mía, de quién soy yo y también mostrarle a la gente que no conoce del arte erótico que no todo tiene que ser grotesco, sino que puede ser un mensaje lindo y que es algo que todo el mundo tiene. Todos los varones tenemos un pene y todas las mujeres una vagina; pero no por eso nos tenemos que definir como varón y como mujer. Cada uno puede ser lo que quiere ser", expresó.

Sobre la obra, Varela comentó que está íntegramente hecha de elementos reciclados y habló sobre el doble mensaje que impregna en la escultura: "Uno es el reciclaje, para que la misma gente empiece a hacer esto; el otro, es contar el otro lado de la gente que trabaja el posporno no desde un acto sexual sino desde lo escultural, sin ir a lo morboso" (ver aparte).

El falo que plantea el artista de 27 años está completamente revestido de basura y, aunque se nota lo que es, el mismo Cristian aseguró que "no es grotesco": "No es algo que van a ver y van a decir "no, pará, te fuiste al carajo". Está la forma, pero al estar todo revestido de basura, tiene ese doble mensaje".

La escultura en la que trabaja Varela está cubierta por una gran cantidad de basura reciclada. El joven artista detalló que hay desechos de todo tipo, como "bolsitas de caramelos, cajitas de cigarrillos, billetes de 2 pesos, paquetes de crema", y que la obra está pensada plenamente para la vía pública. "Quiero que la gente vea la obra y se noten los mensajes, pero que no le choque", recalcó.

Desde la comisión de Gobierno del Concejo, hacia donde fue la solicitud del artista, afirmaron que este caso no quedará en estudio y que se planteará como improcedente ya que, según afirmaron desde ese cuerpo legislativo, "no estamos habilitados ni a permitir ni a evaluar que una obra, sea cual fuere, se instale en el espacio público".

Por eso, avisaron que archivarán el expediente bajo el que se encuentra la solicitud y que quienes tendrían la decisión final sobre la posibilidad de que Varela realice la exposición serían la Secretaría de Cultura y Educación o a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

La cátedra de posporno

El artista Cristian Varela contó que la de posporno es una cátedra de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero que él busca darle una vuelta de tuerca a las presentaciones. "La mayoría viene por el palo de lo que es la performance, trabajo con los cuerpos y demás. Yo, como soy artista plástico y no trabajo con performance, intenté recrear mi parte del posporno. Acá trabajo más del lado de la escultura", explicó el artista. La cátedra de posporno es la primera en el país que se dedica exclusivamente al tema.