Quiénes adhieren al feriado parcial por el día de Nuestra Señora de Rosario

Mañana, lunes 7 de octubre, será un día atípico en Rosario ya que, si bien no se trata de un feriado, se festejará el día de Nuestra Señora de Rosario. Esto significa que no habrá actividad escolar ni universitaria, al igual que en los bancos y en el sector público local y provincial. La actividad privada será casi normal.

Por el feriado parcial no habrá actividad en en las escuelas publicas ni en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y tampoco dictarán clases quienes se encuentran nucleados en los gremios Amsafé (docentes públicos), Coad (Universitarios), no docentes de escuelas públicas (Soeme) y no docentes de UNR (Apur).

Además, no habrá atención en Aguas Santafesinas por la adhesión del gremio de Obras Sanitarias, aunque están garantizadas las guardias mínimas.

>> Leer más: Cómo será la actividad el lunes 7 y el lunes 14 de octubre en Rosario

Lo mismo ocurrirá en Pami y en las áreas administrativas municipales y provinciales: solamente habrá guardias mínimas en salud y Defensa Civil.

Los bancarios no abrirán al público, y tampoco habrá atención de los municipales.

La actividad privada será prácticamente normal: habrá servicio de recolección de residuos, peajes y correo. También abrirán bares y restaurantes, habrá servicio de taxis, transporte de camiones y será un día normal para el sector metalúrgico, automotriz y el sector químico.