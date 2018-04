Quién trabaja y quién cierra sus puertas en Rosario en este lunes "no laborable"

Mañana será un lunes distinto: el gobierno nacional señaló que el 30 de abril será "un día no laborable con fines turísticos". Esto significa que no será un feriado puente antes del Día del Trabajador, pero de todas maneras habrá servicios y actividades que no desempeñen tareas. ¿Quién trabaja y quién no mañana y pasado, martes 1º de mayo, en la ciudad de Rosario?

► En el ámbito público, no habrá administración provincial ni municipal tanto el lunes como el martes.

► Para la actividad comercial, mañana lunes será un día normal donde las empresas decidirán si abren o cierran. En cuanto al martes, "la actividad debe ser nula en Rosario", sostuvo Juan Gómez, desde Empleados de Comercio.

► En escuelas públicas no habrá clases, mientras que los colegios privados cada uno definía si abría o no sus puertas.

► Los bancos estarán cerrados ambos días.

► Los recolectores de residuos trabajarán normalmente el lunes 30 y no realizarán su actividad el martes 1º.

► Empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), de Aguas Santafesinas, de Luz y Fuerza de Rosario, y de Obras Sanitarias no desempeñarán tareas mañana ni pasado.

► Los trabajadores de la sanidad (Atsa Rosario) garantizaron las guardias mínimas en los sanatorios y clínicas privadas de la ciudad.

► La Universidad Nacional de Rosario (UNR) no tendrá actividad ninguno de los dos días.