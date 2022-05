¿Quién es el piloto que pasó con una avioneta por debajo del puente Rosario-Victoria?

Mientras se inició una investigación de oficio por parte de las autoridades competentes y hay un juzgado designado para la causa, los propios miembros del Círculo de Aviación de Rosario identificaron al infractor. "Está recibido hace poco en el club. Estaba solo, tenía licencia de piloto privado, pero cuando a uno le dan un carné se sabe que no hay que pasar el semáforo en rojo. Fue una picardía, una travesura que le podría haber costado mucho a él y a terceros, el costo fue muy alto. No lo justifico, cometió una infracción aeronáutica que seguramente le costará la licencia, creo que no vuela más", se explayó Panzera en diálogo con La Capital.