"Queremos discutir el financiamiento de la salud"

La Asociación Médica de Rosario (AMR) planteó su "preocupación" ante la inminente entrada en vigencia de la denominada ley Rubeo, "que sólo focaliza los problemas del sistema de salud en el cobro del adicional médico". Para AMR, "se trata de una propuesta oportunista que desconoce el fondo de la cuestión".

Por eso, reclamaron a todos los bloques parlamentarios "un debate serio y respetuoso sobre el modo en que se distribuye el gasto en salud, que responde más a reglas del mercado que al respeto de derechos laborales y el bienestar de la población".Según AMR, "esta cruzada contra el denominado plus médico sólo apunta a obtener un rédito político sobre un tema sensible y complejo, sin considerar que se pone en riesgo la relación médico-paciente ni la condena social a la que se expone a los profesionales".A través de un comunicado, agregaron: "No toleraremos que, con la sobremediatización que buscan algunos actores, se desvirtúe el verdadero debate y se estigmatice al médico, que en rigor es una de las variables de ajuste del sistema".Desde AMR recordaron que llevan "más de ocho décadas de defensa del trabajo médico y la salud de la población", razón por la cual se consideran "un actor calificado para debatir y generar propuestas sobre el sistema".

Al respecto, promovieron "que los recursos del sector se direccionen hacia una justa retribución a los profesionales y una equilibrada y debidamente evaluada asignación de fondos a prácticas con alto componente tecnológico".