Quemas en las islas: isleños sostienen que "los fuegos son atentados de la mano de la política"

Desde la Asociación Civil Comunidad Islera aseguran que la nueva ley no solucionará el ecocidio. Y se defienden: "No necesitamos quemar nada para tener ganado".

Con críticas a la clase política y las organizaciones ambientalistas que pregonan la aprobación de la ley de humedales, la Asociación Civil Comunidad Islera realizó un acto en la zona del puntazo, frente a la costa norte de Rosario y debajo del puente Rosario - Victoria para defender sus tierras y su actividad ganadera, turística, apícola y hortícola, según sostuvieron al asegurar que no hace falta quemar campos para desarrollar las actividades ganadera ni inmobiliaria. "Estos fuegos son atentados y vienen de la mano de la política porque no necesitamos quemar nada", denunciaron, Y sostuvieron que "no hay nada nuevo de prevención" en el proyecto que se está tratando por décima vez en el Congreso.