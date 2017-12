"Queda librado a las chicas si quieren trabajar a la noche"

Las integrantes de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario no pudieron reunirse ayer con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. El intento buscaba interiorizar al funcionario sobre la preocupación en el sector en relación a la seguridad en las calles. Mientras un grupo de ellas analiza no trabajar más en el turno noche, otras optaron por mantenerse al volante.

"Queda librado a quien quiera trabajar de noche. La taxista que decida exponer su vida que trabaje, pero de noche no hay policía. Yo personalmente no quiero a mi chofer en una situación así. Somos 40 chicas que no queremos laburar de noche y otro grupo sí", indicó Natalia Gaitán, una de las referentes de la Cámara.

El pedido de un encuentro con Pullaro llegó tres días después de que Silvia Esther Sánchez recibió un balazo en la cara en un intento de robo en la zona oeste.

Según había adelantado la titular de la cámara que nuclea a las mujeres taxistas de la ciudad, la intención que le quisieron expresar al ministro Pullaro pasaban por los altos índices de inseguridad con los que están trabajando en horarios nocturnos.

Según reveló Gaitán, "la mayoría de las mujeres cubre el horario de 14 a 2 de la mañana, y están expuestas a la violencia"."Durante las noches no vemos la presencia policial que tanto se declama", advirtió.