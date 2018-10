Como sabemos, algunas personas pertenecen a grupos llamados "fandoms" (aficionados a algún pasatiempo, persona o fenómeno en particular) donde idolatran a cantantes, actores, políticos, entre otros. Pero, ¿cuál es el límite del fanatismo? ¿Hasta qué punto llegaría un fan para conocer a su ídolo? Sabemos de muchas situaciones extremas que han sucedido a través de la historia. Tomemos como ejemplo el caso de John Lennon, miembro de la banda "The Beatles", que fue asesinado por un fanático loco que decía: "Quería ser famoso en todo el mundo por este asesinato". También podríamos destacar que luego de la muerte de Michael Jackson, doce de sus fans se suicidaron por haber perdido a su ídolo. O que algunas personas decidieron quitarse la vida por quedarse sin entradas para ver a su cantante favorito o por la cancelación de conciertos. Sin embargo, no todos los fans son extremistas, y tienen límites. Saben disfrutar de sus ídolos sanamente y desde otra perspectiva. No obstante, un fanatismo puede pasar de ser sano a ser perjudicial para la persona y hasta podría convertirse en una adicción. Por ejemplo, ver todo el tiempo fotos o videos de tu ídolo y dejar de sociabilizar. En conclusión, el fanatismo tiene sus pros y sus contras. Y vos… ¿Qué tipo de fanático sos?

Emilia Piva, Fátima Papa Martinez, Marina Didoné, Paloma García Sanziani, Sofía Fátima Fontana

Escuela Dante Alighieri, 7DEGREE_SYMBOL C.