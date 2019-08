Qué hay detrás de los edificios abandonados

Indistintamente de su caracterización como edificio bajo el programa de protección o no, muchas veces se observan en algunas zonas de la ciudad inmuebles antiguos que parecen abandonados, que sufren deterioros y que a veces presentan riesgo de desprendimientos en fachadas.

Sin embargo, esto no significa que no tengan dueño o que ellos carezcan de medios. "No hay casas abandonadas, porque valen mucho dinero, en muchos casos podrían ser utilizadas como plazo fijo por personas o empresas que especulan", afirma el arquitecto Pablo Mercado.

"Comprar una propiedad céntrica con potencial de construir un edifico podría compararse con tener una caja fuerte fuera de tu domicilio: es más seguro que tener el dinero en el banco o en tu casa", explicó.

Y reveló además una maniobra hacia el fisco: "El que compró hace algunos años tiene un inmueble que ha mantenido su valor en dólares. Si hubiera tenido el dinero en el banco debería haberlo declarado. En cambio, compró una propiedad por su valor en el mercado, pero en la escritura figura su valor fiscal", detalló. En este ejemplo, quien pagó en dólares, declaró y justificó la parte que se escrituró, blanqueando el resto entre el precio de escritura y el precio de mercado.

Especulación

Por ello, el profesional considera que al comprador "le podría salir más económico no mantener la edificación sin importarle si se está deteriorando porque mañana la vende para hacer un edificio. Son especulaciones sobre el suelo urbano en plena ciudad que perjudican a todos los vecinos, porque se acumula basura, atraen ratas, intrusiones y suciedad, además de la imagen de abandono", analizó.

Para el arquitecto, la situación se podría solucionar desde el Estado con un cambio en la forma de cobrar impuestos, "para que no te convenga demolerla, y sí mantener la casa vieja, con su valor arquitectónico e histórico", sostuvo. Y agregó: "El valor urbano de una propiedad es parte de un trabajo de educación y de poder simbolizar significados de la identidad de la ciudad".