Qué hacer si necesita atención veterinaria

En el decreto que emitió el gobierno nacional, las veterinarias quedaron exceptuadas de la cuarentena y pueden abrir sus puertas. Pero lo ideal es que se lleve a las mascotas sólo cuando es imprescindible. Por eso, los profesionales recomiendan a la población primero asegurarse que realmente es necesario ir, y en ese caso concertar una cita previa.

"En primer lugar, es necesario contactar por teléfono a tu médico veterinario de confianza y explicarle cuál es el problema. El decidirá si es necesario acudir a una cita. Tal vez pueda dar algunos tips y solucionar la situación sin que te muevas de tu casa", explicó el médico veterinario Guillermo Pérez Jimeno.

En caso contrario, "si la situación es realmente seria y haya que acudir a una visita, el veterinario le dará un turno para que no se junte con otras personas y mascotas en la sala de espera". En caso de tener que salir hacia una consulta, recomendó "tomar todas las precauciones, tanto al salir como al regresar".

Sobre este punto, el especialista indicó que "hasta el momento no hay evidencia sobre el curso de la enfermedad en perros y gatos, por lo que sólo pueden ser transmisores mecánicos. O sea llevar el virus sobre el cuerpo, porque caiga sobre ellos".

Por eso, lo mejor que se puede hacer es "no dejar que el animal entre en contacto con otras personas, animales y muros, además de la higiene al llegar a casa. Lo mejor es el agua y jabón. Es simple, efectivo, y no irrita", aseguró.

Pérez Jimeno señaló además que las veterinarias sólo están trabajando en caso de extrema necesidad, no por consultas simples o que puedan esperar. "Tu perro no morirá si no tiene golosinas, collar nuevo o juguetes. Las veterinarias están para atender casos graves e impostergables", recordó el profesional.