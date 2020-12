Qué exigen las provincias más elegidas por los rosarinos para vacacionar

Buenos Aires: exige Certificado Verano; no pide certificado Covid negativo; no pide seguro de viaje Covid o cobertura sanitaria. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires (Caba) no exige el Certificado Verano, pero impone otras restricciones: se necesita un test PCR para entra y completar una declaración jurada.

Córdoba sólo pide el Certificado Verano. Al igual que San Juan y Mendoza. En San Luis son más estrictos: solicitan además del certificado un seguro de viaje Covid y cobertura sanitaria.

La vecina provincia de Entre Ríos exige el Certificado Verano.

¿Qué pasa con el norte del país? Para ir a Jujuy o Salta se necesita tramitar el certificado por las vías ya mencionadas, no piden otros documentos.

En el caso de Tucumán, si se ingresa por vía terrestre se solicita un test Covid negativo además de una reserva de alojamiento turístico habilitado y una declaración jurada del Comité Operativo de Emergencia de Tucumán.

En el sur, Río Negro pide que se baje un documento de la app Circulación RN, además del correspondiente Certificado Verano. Chubut sí solicita cobertura sanitaria y Neuquén la pide para mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Lo ideal es consultar la página oficial de cada provincia o la dispuesta por el gobierno nacional en Argentina.gob.ar para evitar sorpresas desagradables que puedan arruinar el período de descanso.

Para los visitantes

El secretario de Turismo de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, dijo a La Capital que la provincia “decidió no pedir un certificado de test negativo Covid” porque “la idea es que el tránsito en el territorio sea lo más placentero y simple posible”.

Y mencionó que se pide el Certificado Verano para los que accedan a la provincia en auto y también que “vengan con una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado”.

Por otra parte, Grandinetti auguró una buena temporada, y como dato alentador mencionó que este fin de semana todo el corredor de la ruta 11 estuvo con casi el 90% de ocupación de cabañas y se registró un total de ocupación en el corredor de la ruta 1.

Respecto de hoteles y hostels de Rosario, las reservas estuvieron “entre el 30 y hasta el 50%, que es el máximo permitido”. La ciudad recibió visitantes de Caba, provincia de Buenos Aires y ciudad de Santa Fe.