Pura felicidad: así se iba del sanatorio Pablito, el nene trasplantado de hígado por una hepatitis

"Fueron muchísimas las muestras de cariño recibidas. Una carta de sus compañeros de su escuela y un dibujito que me mandaron pero que igual me lo llevo aunque no sepa de quién es. También le mandaron un video Di María (Angel, el jugador del PSG que hoy se despidió del club) y un futbolista de Boca", comentó Vanesa, la mamá del nene a los periodistas presentes en la puerta del Sanatorio de Niños.

"El me decía que no aguantaba más, que se quería ir a su casa. "'Mamá, hace un mes que estamos acá' me dijo y justo en ese momento entró el médico y le dijo 'bueno Pablito, te vas hoy''', amplió la mujer con una amplia sonrisa.

Vanesa dijo que los pasos inmediatos son "llegar, descansar un ratito y después a hacer lo que él quiera", resaltando que momentáneamente no estarán alojados en su casa, sino en otra vivienda para poder tener una recuperación más tranquila-

Horas antes, el pediatra hepatólogo Alejandro Costaguta le confirmó a La Capital: "Pablito se va a su casa en unas horas". El profesional lideró el equipo de profesionales que logró el exitoso trasplante del nene que recibió un órgano hace 9 días, después de que le diagnosticaran una hepatitis aguda y empeorara su pronóstico.

La historia tomó trascendencia, ya que no pudo determinarse qué causó la enfermedad que afectó a este nene de apenas 8 años y que lo puso al borde de la muerte en pocos días, justo cuando la OMS lanzó un alerta por el aumento de casos de hepatitis fulminantes infantiles (especialmente en el hemisferio norte) sin que se pudiera determinar el origen.