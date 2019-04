El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, lamentó hoy el asesinato del taxista Mario Esusy -ocurrido esta madrugada en barrio Ludueña- y dijo que desde su área están poniendo todos los esfuerzos para dar con él o los criminales: "Mataron a un laburante, iremos a fondo para dar con los responsables", resaltó.

En declaraciones a la prensa tras reunirse con representantes de las cámaras y gremios de taxistas, como también con miembros del gabinete municipal, Pullaro mando un mensaje a la ciudadanía: "Queremos decirles a todos los rosarinos que vamos a poner todos los esfuerzos policiales a disposición para dar con él o los responsables".

El titular de Seguridad se refirió a algunos detalles de la investigación del crimen de Esusy: "Lo único objetivo son diferentes testimonios e imágenes de cámaras. Presumimos que fueron hombres en una moto de mediana cilindrada. Que antes de este hecho a un joven entra a su casa y le disparan desde afuera. Y a tres cuadra de ese lugar, este taxi va a tomar un viaje que había sido pedido por radiollamada, se escucha un disparo de arma de fuego y el vehículo se sube a la vereda".

A Esusy no le robaron pertenencias. De hecho la billetera y el celular quedaron con él. Al respecto Pullaro aclaró: "No quiero que quede ningún tipo de duda sobre la víctima. Era un trabajador, estaba laburando en la madrugada y lo mataron. Que no haya una doble interpretación".

Sobre las críticas de los taxistas por falta de seguridad, el ministro destacó que "con ellos tuvimos momentos buenos y momentos malos como este" y recordó que "hacía un año y medio que no ocurría un hecho de estas características".

"No quiero que quede ningún tipo de duda sobre la víctima. Era un trabajador, estaba laburando en la madrugada y lo mataron".

"Frecuentemente nos reunimos con ellos, tenemos los corredores seguros, los taxistas trabajan muy bien con nosotros, no hay quejas sobre los puestos de control y diría que la mayoría de los hechos delictivos ocurridos sobre taxistas fueron esclarecidos. Venían disminuyendo considerablemente en los últimos años los hechos delictivos", informó Pullaro.

>> Leer más: Asesinaron a un taxista en un intento de robo en barrio Ludueña

Cuando le indicaron que asociaciones y gremios pensaban lo contrario, el titular de Seguridad enfatizó: "No voy a polemizar con el sindicato y las organizaciones. Hemos trabajado juntos durante este tiempo, llevamos adelante las medidas que nos han pedido. Hay un trabajo conjunto desde el primer día de mi gestión y creo que tuvimos resultados".

"Desde el 1º de enero hasta hoy tenemos registrados 45 hechos de robo denunciados cuando comparativamente con otros años llegábamos a tener cerca de 300 en un mes. Con esto quiero decir que las estadísticas ante un hecho como este, que es un golpe para la gestión, sirven de poco", agregó.



Pullaro se negó a analizar si el crimen podría estar relacionado con la previa de las elecciones: "No voy a hacer un análisis de esas características, una lectura política. Vamos a dar con los responsables y los vamos a poner a disposición de la Justicia y esperamos que sean condenados. Lo único que quiero es agarrar a los responsables y meterlos en cana".